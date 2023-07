Rady dla kobiet w ciąży: gotować, sprzątać, robić mężom masaże. Władze miasta przepraszają

Część internautów wskazała, że choć ulotki są mizoginistyczne, reprezentują one rzeczywistość przestarzałych japońskich norm płciowych i nierównego obciążenia kobiet - jednego z powodów, który został wymieniony za stale spadający wskaźnik urodzeń w kraju.

Japonia pozostaje w dużej mierze patriarchalnym, konserwatywnym społeczeństwem, które zajęło 125. miejsce na 146 krajów w najnowszym rankingu Global Gender Gap Index Światowego Forum Ekonomicznego.

Zauważalny jest również brak kobiet w polityce. Zajmują one tylko 10 proc. miejsc w japońskim parlamencie.

Kobiety zajmują zaledwie 12,9 proc. miejsc na stanowiskach kierowniczych. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych jest to 40 proc.

Wszystko to przyczyniło się do spadku wskaźnika urodzeń w kraju, a władze jak dotąd nie zdołały zachęcić młodych par do posiadania większej liczby dzieci, mimo uruchomienia szeregu inicjatyw.

Problem jest na tyle poważny, że premier Fumio Kishida ostrzegł w tym roku, że Japonia jest "na krawędzi niezdolności do utrzymania funkcji społecznych". W 2022 r. Japonia odnotowała mniej niż 800 tys. urodzeń po raz pierwszy od 1899 roku.