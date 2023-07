Burmistrz Berlina wspiera LGBT+. Mówi o Polsce i Ugandzie

Organizatorzy tegorocznego CSD w Berlinie spodziewają się do końca dnia pół miliona uczestników.

Główne punkty święta to otwarciowy wiec na Leipziger Strasse w dzielnicy Berlin-Mitte i parada na trasie o długości 7,4 km do Bramy Brandenburskiej, gdzie występy i impreza mają trwać do późnego wieczora.

Tegoroczne motto CSD to „Be their voice – and ours! Für mehr Empathie und Solidaritaet!” („Bądź ich głosem – i naszym! Dla większej empatii i solidarności!”).