W Grecji i Hiszpanii w związku z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi doszło do pożarów na dużą skalę.



- Obserwujemy bezprecedensowe zmiany na świecie - fale upałów, które obserwujemy w USA, Europie i w Chinach doprowadzają do bicia rekordów (temperatur) - powiedział Schmidt na konferencji prasowej organizowanej przez NASA.



Co więcej - jak stwierdził Schmidt - upałów nie można zrzucać wyłącznie na zjawisko pogodowe El Nino, które "tak naprawdę dopiero się pojawiło" (El Nino to zjawisko pogodowe i oceaniczne, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku).

Spodziewamy się, że rok 2024 będzie nawet cieplejszy, ponieważ zaczniemy rok od zjawiska El Nino Gavin Schmidt, klimatolog z NASA

Rok 2024 będzie jeszcze gorętszy niż 2023?

- To co obserwujemy to ogólne ocieplenie, praktycznie wszędzie, zwłaszcza w oceanach. Obserwujemy rekordowy poziom temperatury wody na powierzchni oceanów, nawet poza strefa tropikalną, który utrzymuje się od wielu miesięcy - mówił Schmidt.



- I spodziewamy się, że to będzie trwać, a powodem dla którego się tego spodziewamy jest to, że nadal emitujemy gazy cieplarniane do atmosfery - dodał.