Prokuratura chce aresztu dla milionera, by wystawić za nim ENA i międzynarodowy list gończy, ściągnąć do kraju i przedstawić mu zarzuty – m.in. oszustwa na szkodę 1140 klientów Idea Banku (kupując obligacje Getback stracili 227 mln zł) i działania na szkodę banku. Nie może tego zrobić, bo biznesmen od dwóch lat zasłania się zwolnieniami lekarskimi i nie stawia się na przesłuchania.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia – sędzia Krzysztof Ptasiewicz w czerwcu odmówił aresztowania Czarneckiego uznając, że nie zachodzi „duże prawdopodobieństwo”, iż popełnił on zarzucane czyny. Jednak jak się wkrótce okazało, postanowienia o odmowie nie podpisał (podpis jest tylko na uzasadnieniu). W tej sytuacji Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania do sądu pierwszej instancji.

Taki wniosek złożył prokurator, kiedy dowiedział się o wadzie postanowienia. Obrona biznesmena z jednej strony chciała nieuwzględnienia zażalenia prokuratury. Z drugiej – wnioskowała o przesłuchanie sędziego i protokolanta na okoliczność ustalenia, czy postanowienie zostało podpisane – Sąd Okręgowy ten wniosek oddalił.

Czy sprawa Leszka Czarneckiego jest polityczna?

Decyzję o tym co dalej w sprawie – czy zastosować areszt wobec biznesmena – będzie musiał ponownie podjąć sąd rejonowy, lecz już w innym składzie. Zanim to nastąpi, upłyną miesiące. Najpierw musi zostać wylosowany nowy sędzia, później zapoznać się z obszernym materiałem dowodowym, i dopiero wyznaczyć termin.