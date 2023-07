Okazuje się, że choć większość z nas w okresie wakacyjnym chce przede wszystkim odpocząć, to wyjeżdżając na urlop, nierzadko myślimy nie tylko o wypoczynku, ale i o ewentualnych zagrożeniach, jakie wiążą się z podróżowaniem. Jednym z zaburzeń psychicznych, o którym się mówi i które może dotknąć nas podczas wakacji, jest tzw. syndrom Stendhala. Czym jest i z czym wiąże się to zjawisko?

Czym jest Syndrom Stendhala, inaczej Syndrom Florencki?

Syndrom Stendhala, nazywany też Syndromem Florenckim, jest zjawiskiem, które zgłaszają przede wszystkim osoby podróżujące. Syndrom ten polega bowiem na występowaniu dolegliwości somatycznych i psychicznych związanych z podziwianiem wyjątkowych przestrzeni czy zabytków. Po raz pierwszy określenia tego użyła w 1979 roku psychiatra Graziella Magherini. Lekarka zastanawiała się, co działo się wówczas z przybywającymi do Florencji turystami – doświadczali oni bowiem nietypowych dolegliwości, takich jak znaczne przyspieszenie czynności serca, uczucie przytłoczenia czy zawroty głowy. Termin Syndrom Stendhala odnosi się zaś do słabości, której francuski pisarz Stendhal doznał podczas swojej wizyty we Florencji. Podziwiając niezwykłą architekturę oraz zabytki w mieście, także zaobserwował u siebie szereg niepokojących objawów.

Osoby, u których pojawił się Syndrom Stendhala, ciesząc się sztuką i zabytkami, mdleli i skarżyli się między innymi na halucynacje, które pojawiały się po intensywnym dniu zwiedzania. Do objawów charakterystycznych dla tego schorzenia należą także między innymi silne, czasem. przybierające postać psychozy lęki, palpitacje serca czy poczucie dezorientacji.

Syndrom Stendhala – przyczyny

Syndrom Stendhala przez wielu uznawany jest za dość kontrowersyjne zjawisko – niektórzy badacze są zdania, że może on występować, a inni uznają go za medyczny mit. Przyczyny syndromu Stendhala nie są do końca znane. Uznać można jednak, że zmagają się z nim osoby wrażliwe na piękno sztuki. Syndrom występuje także częściej w przypadku osób, które w przeszłości mierzyły się z psychicznymi zaburzeniami. Jedną z przyczyn jest między innymi wysoka reaktywność układu nerwowego.