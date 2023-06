Sprawa Szymona Marciniaka. Pankowski z "Nigdy więcej": Sędzia piłkarski nie jest świętą krową

Lider współtworzącej Konfederację partii Nowa Nadzieja, Sławomir Mentzen, oceniał, że "donos na Szymona Marciniaka, w którym organizacja Nigdy Więcej oskarża go o wspieranie jakiejkolwiek partii politycznej jest absurdalny".

Jak w środę pisała "Rzeczpospolita", nie jest wykluczony pozew Szymona Marciniaka wobec stowarzyszenia "Nigdy więcej". W piątek Jacek Nizinkiewicz zapytał dr. hab. Rafała Pankowskiego, jednego ze współzałożycieli "Nigdy więcej", czy sędzia Szymon Marciniak podjął kroki prawne wobec stowarzyszenia i złożył pozew. - Nie, nic mi o tym nie wiadomo - odparł Pankowski, socjolog i politolog.

- Myślę, że to byłby bardzo nierozsądny ruch ze strony sędziego. Nie podejrzewam go o tego rodzaju błąd. Byłby to kolejny błąd, niestety - dodał.

- Sędzia na wezwanie, na apel stowarzyszenia "Nigdy więcej" odciął się od ideologii rasizmu i ksenofobii, odciął się od skrajnej prawicy. Myślę, że postąpił właściwie i życzę mu wielu lat dobrej kariery na poziomie międzynarodowym - powiedział Pankowski.

Pytany, czy "Nigdy więcej" informowało UEFA i inne organizacje sportowe o tym, że Szymon Marciniak był jednym z prelegentów na konferencji "Everest" w Katowicach, Pankowski zaprzeczył.