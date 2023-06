Władze mówią o cudzie. W dżungli odnaleziono dzieci, które przeżyły katastrofę samolotu

Kolumbijski prezydent przekazał, że dzieci zostały odnalezione po ponad miesięcznej wędrówce po Amazonii. Polityk podkreślił, że dzieci przeżyły, ponieważ należą do rdzennej społeczności i wiedziały, jak zachować się w dżungli.

Cała czwórka została odnaleziona przez wojsko. Prezydent Kolumbii podkreślił, że sprawa przejdzie do historii. - To dzieci dżungli, a teraz to dzieci Kolumbii - oświadczył.

Dzieci zostały samolotem Kolumbijskich Sił Powietrznych przetransportowane na lotnisko w Bogocie, a stamtąd do wojskowego szpitala. Według wstępnych informacji, dzieci są zdrowe, ale odwodnione. Przeżyły, żywiąc się owocami zbieranymi w lesie, nocowały w budowanych z gałęzi szałasach.

Poszukiwania czwórki dzieci trwały od 1 maja, gdy na południu Kolumbii, w rejonie San José del Guaviare, z radarów zniknął samolot Cessna 206. W katastrofie tej zginął pilot oraz dwoje z sześciorga pasażerów, w tym matka czwórki zaginionych dzieci w wieku od 13 lat do 11 miesięcy.