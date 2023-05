Imigranci i uchodźcy. Niemcy pękają w szwach

W środę na spotkaniu przedstawicieli landów i rządu mają zapaść decyzje, co robić dalej.

Równocześnie szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser (SPD) wraca do planu wspólnego systemu azylowego na zewnętrznych granicach UE. Jest to stara propozycja Brukseli, która została zarzucona w następstwie oporu wielu państw członkowskich. Berlin liczy na to, że system taki ograniczy napływ imigrantów do Niemiec. W ostatnim sondażu telewizji ARD za takim rozwiązaniem opowiada się 79 proc. Niemców.

Z kolei według badań ośrodka Civey trzy czwarte obywateli RFN jest zdania, że od 2015 roku przyjęto za dużo imigrantów, co odbija się negatywnie na rynku mieszkaniowym, obciąża system socjalny i obniża poziom bezpieczeństwa.

Minister Faeser ujawniła ostatnio, że powstała grupa robocza z udziałem Włoch i Hiszpanii, będących krajami, w których imigranci stawiają pierwsze kroki na kontynencie, oraz potencjalnych państw przyjmujących jak Niemcy, Francja, Belgia i Szwecja. Nie wiadomo, czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska czy Węgry, są również zaangażowane w ten proces.

Niemcom kończą się środki na przyjmowanie imigrantów. Rząd federalny oblicza, że w tym roku odciąży landy sumą około 15,6 miliarda euro. 5 miliardów euro kosztować będą w tym roku rząd w Berlinie świadczenia socjalne dla Ukraińców – to mniej więcej tyle, co pomoc dla bezrobotnych Niemców, włączając w to prócz świadczeń finansowych koszty mieszkania plus dodatki dla dzieci oraz czynsz wraz z ogrzewaniem.

Tyle samo kosztuje rzesza azylantów.