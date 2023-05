Sondaż: Wyborcy PiS czują się w Polsce bezpieczniej, wyborcy opozycji - nie

Zdaniem 20,2 proc. poziom bezpieczeństwa się nie zmienił. Z kolei 31,1 proc. uważa, że się zmniejszył. Tylko 7,6 proc. badanych nie ma na ten temat zdania.

Krytycznie oceniają poziom bezpieczeństwa głównie zwolennicy opozycji (54 proc.), osoby najmłodsze, czyli w wieku 18–29 lat (51 proc.), mieszkańcy dużych miast (52 proc.) Osoby te wskazują, że mają bardziej poglądy lewicowe lub liberalne. Głównym źródłem informacji jest dla nich TVN 24 (55 proc.) oraz „Fakty” TVN (47 proc.).

Rzeczpospolita

Zatem widać polaryzację pomiędzy potencjalnymi wyborcami PiS, którzy są zadowoleni, a opozycji, którzy oceniają osiem lat rządów PiS krytycznie.

Więcej na armię

Warto przypomnieć, że w zasadzie dopiero po agresji Rosji na Ukrainę nastąpiło przyspieszenie w zakupach uzbrojenia. 23 kwietnia 2022 r. w życie weszła ustawa o obronie ojczyzny, przygotowanej przy udziale Jarosława Kaczyńskiego, która przewiduje, że od 2023 r. Polska ma wydawać na obronność 3 proc. PKB, oraz wprowadza dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Przewiduje też powiększenie wielkości armii do 300 tys. żołnierzy – 250 tys. zawodowych i 50 tys. ochotników WOT. Oznaczałoby to podwojenie liczebności obecnej armii. Teraz MON podaje, że mamy 167 tys. osób pod bronią (wliczani są m.in. ochotnicy z WOT, studenci, osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową). Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, resort obrony ma jednak problem z zatrzymaniem żołnierzy w armii. Mundur wojskowy w poprzednim roku zdjęło w sumie kilkanaście tysięcy żołnierzy zawodowych i ochotników WOT – to największa liczba odejść w czasie rządów PiS. Stawia to pod znakiem zapytania realność budowy w Polsce liczącej ok. 300 tys. żołnierzy armii, ale MON zakłada, że taki stan zostanie osiągnięty dopiero w 2035 r.

Obecny rząd podpisał kontrakty na dostawy kilku rodzajów nowego uzbrojenia dla polskiej armii, m.in. zakup 32 wielozadaniowych myśliwców piątej generacji F-35, 250 czołgów M1A2 Abrams oraz 500 systemów HIMARS. Ponadto kupił w Korei Południowej 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50 oraz czołgi K2 i haubice samobieżne K9.