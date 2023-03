Jan poinformowało Miami Seaquarium, udało się dojść do "wiążącego porozumienia" z organizacją non profit Friends of Lolita w sprawie uwolnienia orki, która przez 52 lata żyła w niewoli. Zwierzę przeszło niedawno na emeryturę po latach występów. W ciągu dwóch lat waleń powróci do naturalnego siedliska w północnej części Oceanu Spokojnego. Jak donosi gazeta "Miami Herald”, wymaga to jednak jeszcze federalnej zgody.

57-letnia obecnie orka schwytana została w 1970 roku w zatoce w Seattle. Zakończyła swoją karierę pokazową w marcu 2022 r. po zmianie kierownictwa akwarium.

Od dłuższego czasu aktywiści walczyli o to, by Lolita mogła wrócić do swojego naturalnego środowiska. Zrobiło się o tym głośno w 2013 roku za sprawą filmu dokumentalnego „Blackfish”, który przedstawiał kwestię niewoli orek.

Proces powrotu Lolity do naturalnego środowiska trwał niezwykle długo. Zaczął się od przejęcia akwarium przez The Dolphin Co – firmę która współpracowała z organizacją non profit, by zapewnić opiekę medyczną dla wieloryba.

Jak podkreślił szef The Dolphin Co Eduardo Albor, „znalezienie lepszej przyszłości dla Lolity jest jednym z powodów, które zmotywowały park do nabycia Seaquarium w Miami”.

Orki to bardzo społeczne ssaki, które nie mają naturalnych wrogów. iMogą żyć nawet 80 lat.