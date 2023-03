Premier Elisabeth Borne skorzystała 16 marca z artykułu 49.3 konstytucji, by przeforsować podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym. Rząd przekonuje, że podniesienie wieku emerytalnego o dwa lata - do 64 lat - jest kluczowe dla utrzymania obecnego systemu emerytalnego.

Artykuł 49.3 francuskiej konstytucji pozwala na ratyfikację ustawy bez głosowania, jeżeli większość posłów nie opowie się za obaleniem rządu. Borne sięgając po niego w przypadku ustawy reformującej francuski system emerytalny zasygnalizowała, że francuskiemu rządowi nie udało się zapewnić sobie większości w Zgromadzeniu Narodowym dla tej reformy.

W sondażu opublikowanym 20 marca przez BFMTV 68 proc. Francuzów deklarowało, że chciałoby upadku rządu. Jednak w głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym, które miało miejsce tego dnia, do odwołania rządu Borne zabrakło dziewięciu głosów.

Gdy prezydent ma tak wielkie uprawnienia, że może pomijać parlament, tylko brutalne manifestacje potrafią zatrzymać Macrona. Następny strajk generalny już we wtorek.

23 marca w całej Francji związki zawodowe zorganizowały całodobowy strajk w proteście przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Wieczorem i w nocy doszło do zamieszek - m.in. w Paryżu. W Bordeaux uczestnicy protestów podpalili budynek ratusza. W czasie starć rannych zostało 441 policjantów, a 475 demonstrantów zostało aresztowanych. Rannych zostało też kilkudziesięciu uczestników protestów, w tym kobieta, która straciła kciuk w mieście Rouen (Normandia).

Macron w wywiadzie telewizyjnym z 22 marca wykluczył możliwość wycofania się z reformy. Zapowiedział, że zostanie ona zrealizowana do końca roku.

28 marca we Francji ma odbyć się kolejny, całodobowy, ogólnokrajowy strajk przeciwko reformie systemu emerytalnego

Teraz list otwarty do Macrona opublikowali francuscy artyści. Pod listem, pod którym podpisała się Binoche i Hazanavicius, który opublikował dziennik "Libération" czytamy, że "najwyższy czas, by ich głosy zostały usłyszane, ponieważ kino, teatr, kultura, nawet jeśli czasem oferuje marzenia i ucieczkę (od rzeczywistości), przede wszystkim opowiadają o naszym świecie" - czytamy w liście otwartym.



"Zdecydował pan o przepchnięciu reformy emerytur, która jest niesprawiedliwa, niewydajna i która wpływa najostrzej na najsłabsze grupy społeczne i kobiety" - czytamy w liście, którego autorzy dodają, że "reformę odrzuciła większość mieszkańców" Francji, a artyści "sprzeciwiają się tej reformie i metodzie przeforsowania jej poprzez artykuł 49.3".



W liście czytamy też, że kobiety na polu kultury znajdują się w gorszej sytuacji niż mężczyźni, ponieważ "rzadko oferuje się role kobietom po 50. roku życia".



28 marca we Francji ma odbyć się kolejny, całodobowy, ogólnokrajowy strajk przeciwko reformie systemu emerytalnego. W związku z gwałtownymi protestami we Francji wizytę w tym kraju przełożył król Wielkiej Brytanii, Karol III.