O Grecie Thunberg świat usłyszał w 2018 r. gdy młoda Szwedka przeprowadziła jednoosobową pikietę pod parlamentem szwedzkiego parlamentu (Riskdagu), przeciwko nadmiernej emisji dwutlenku węgla i łamaniu porozumienia paryskiego dotyczącego zmian klimatycznych.

Młoda aktywistka swoim protestem przed wyborami do szwedzkiego parlamentu, zwróciła na siebie uwagę mediów. Zainicjowany jej działaniami Młodzieżowy Strajk Klimatyczny stał się ogólnoświatowym ruchem protestu młodych przeciwko nadmiernym emisjom CO 2 i innych gazów cieplarnianych. W 2019 r. Thunberg została „Człowiekiem Roku” według amerykańskiego tygodnika „Time”.

Uniwersytet Helsiński planuje w tym roku przyznać doktorat honoris causa 30 wybitnym osobom. Wśród nagrodzonych są takie osobistości, jak minister środowiska Finlandii, Lauri Tarasti oraz obecny prezydent Finlandii, Sauli Niinisto.

Jedną z wyróżnionych będzie też Thunberg.



Co ciekawe, będzie to już trzeci doktorat honorowy młodej aktywistki. Pierwszy został przyznany przez belgijski Uniwersytet w Mons za "wkład w podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju". Drugi otrzymała w 2021 od kanadyjskiego Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w dziedzinie prawa za „wzywanie światowych przywódców do podjęcia natychmiastowych działań przeciwko zmianom klimatycznym".

Ceremonia wręczenia odbędzie się 9 czerwca w Helsinkach.