W minionym roku wnuk brytyjskiej królowej Elżbiety II, w związku z artykułem zatytułowanym "Tak Harry próbował utrzymać w tajemnicy swoją prawną walkę z rządem o ochroniarzy”, złożył pozew przeciwko wydawcy Associated Newspapers. Artykuł 19 lutego 2022 roku został opublikowany między innymi w "Daily Mail”.

Autorzy artykułu twierdzili w nim, że Harry próbował zachować w tajemnicy szczegóły swojej walki prawnej, która miała na celu przywrócenie na drodze sądowej policyjnej ochrony należnej członkom rodziny królewskiej. Książę stracił ten przywilej, gdy w styczniu 2020 roku wraz ze swoją żoną zrezygnował ze wszystkich obowiązków i osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Zagraniczne media donosiły wcześniej, że Harry faktycznie wytoczył sprawę sądową, której wyrok miał przywrócić mu prawo do policyjnej ochrony na terenie Wielkiej Brytanii. Nie chodziło jedynie o obstawę radiowozów, lecz o całe zaplecze służb specjalnych i wywiadowczych, które na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem członków rodziny królewskiej.

W piątek 17 marca książę Harry będzie dążyć do wygrania swojego roszczenia o zniesławienie przeciwko wydawcy Associated Newspapers bez procesu. Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa orzekł w lipcu, że działanie wydawcy było zniesławiające, co utorowało drogę do podjęcia sprawy przeciwko jednemu z największych brytyjskich wydawców.

Prawnicy księcia Harry’ego potwierdzili w rozmowie z agencją Reutera, że chcą, by sąd orzekł na jego korzyść bez konieczności przeprowadzania procesu.

W tle jest także druga sprawa sądowa. Książę Harry wraz z grupą innych celebrytów pozywali bowiem Associated Newspapers także o naruszanie prywatności. Twierdzą oni, że wydawca miał zlecać montowanie podsłuchów w domach, autach i telefonach. Do pozwu przyłączyli się Elton John z partnerem Davidem Furnishem, aktorka i modelka Elizabeth Hurley, aktorka i projektantka mody Sadie Frost oraz Doreen Lawrence. Przesłuchanie w tej sprawie ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu.

Wcześniej żona księcia Meghan Markle walczyła w sądzie z Associated Newsapapers w związku z publikacją jej prywatnej korespondencji z ojcem. Wygrała wówczas sprawę, otrzymując nieujawnioną sumę, którą przekazała na cele charytatywne.

W styczniu 2020 roku Harry i jego żona Meghan poinformowali, że ”zamierzają pracować na rzecz osiągnięcia finansowej niezależności, wciąż wspierając jej królewską mość”. Oznaczało to, że nie będą już pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Zapowiedzieli także, iż "zamierzają wycofać się ze zobowiązań wynikających z ich dotychczasowej, eksponowanej roli w rodzinie królewskiej oraz, że chcą dzielić czas między Wielką Brytanię a Amerykę Północną, nie zapominając przy tym o swych obowiązkach względem królowej i Wspólnoty Narodów". W 2021 roku Pałac Buckingham poinformował, że „Książę i księżna Sussex potwierdzili Jej Królewskiej Mości, że nie powrócą jako pracujący członkowie rodziny królewskiej”. „Chociaż wszyscy są zasmuceni tą decyzją, książę i księżna pozostają ukochanymi członkami rodziny” - podkreślano.