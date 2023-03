W ciągu minionego roku w Korei Południowej zawarto najmniej małżeństw od 1970 roku, gdy zaczęto gromadzić takie dane - podaje agencja Yonhap.



Spadek liczby małżeństw rok do roku był w 2022 roku niewielki w porównaniu z 2021 rokiem, gdy liczba małżeństw rok do roku spadła o 9,8 proc. Agencja Yonhap tłumaczy to tym, że w okresie obostrzeń przeciwepidemicznych wiele par przełożyło decyzję o zawarciu małżeństwa.

W Korei Południowej coraz rzadziej małżeństwa zawierają dwudziestolatkowie - w grupie osób w wieku 25-29 liczba małżeństw zawieranych spadła o 8,4 proc. w przypadku mężczyzn i 7,2 proc. w przypadku kobiet.



Średni wiek mężczyzny zawierającego swój pierwszy związek małżeński, wynosi obecnie w Korei Południowej 33,7 lat, o 0,4 więcej niż rok wcześniej. W przypadku kobiet wynosi on 31,3 lat, o 0,2 więcej niż rok wcześniej.

0,78 Tyle wynosi dzietność kobiet w Korei Południowej

W Korei Południowej w 2022 roku rozwiodło się 93 tys. par, o 8,3 proc. mniej niż rok wcześniej. 18,6 proc. z tych małżeństw trwało najwyżej cztery lata.



Liczba rozwodów była w 2022 roku w Korei Południowej najniższa od 1997 roku.

Władze Korei Południowej obawiają się, że mniejsza liczba małżeństw przełoży się na mniejszą liczbę urodzeń - w 2022 roku w Korei Południowej urodziło się 249 tys. dzieci, o 4,4 proc. mniej niż przed rokiem. 72,5 proc. z tych dzieci urodziło się w małżeństwach zawartych w ciągu ostatnich pięciu lat.



Dzietność kobiet w Korei Południowej wynosi obecnie 0,78, najmniej od 1970 roku, gdy takie dane są gromadzone. Aby populacja Korei Południowej nie zmniejszała się, dzietność musiałaby wynosić co najmniej 2,1.