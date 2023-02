Spółka należąca do Kulczyk Investments chce skupić wszystkie akcje Ciechu

KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51 proc. akcji Ciechu, zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie pozostałe akcje chemicznej grupy, oferując 49 zł za każdą akcję. Inwestor chce nabyć akcje stanowiące 48,86 proc. kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100 proc., by ściągnąć spółkę z giełdy.