Władze chińskiej prowincji Syczuan, zamieszkiwanej przez ok. 80 mln osób, przyznają osobom żyjącym w związkach nieformalnych na korzystanie z przywilejów, jakie przysługują rodzinom po urodzeniu dziecka. Ma to zachęcić mieszkańców prowincji do posiadania dzieci, również pozamałżeńskich.