Mieszkający w Portishead w Wielkiej Brytanii Theodore „Teddy” Hobbs ma wyjątkowo wysoki iloraz inteligencji. Jak informuje "The Independent", został przyjęty do MENSY pod koniec zeszłego roku po tym, jak – według doniesień mediów – „zmiażdżył” innych w teście IQ. W skali Stanforda Bineta, specjalistycznym teście oceniającym inteligencję i zdolności poznawcze w populacji, uzyskał aż 139 na 160 punktów. Zszokował tym swoich rodziców, gdyż wcześniej nie zdawali oni sobie sprawy, że chłopiec jest dużo inteligentniejszy od swoich rówieśników.

Obecnie chłopiec jest już 4-latkiem. Do stowarzyszenia przyjęto go jednak, gdy miał 3 lata.

Matka dziecka, 31-letnia Beth Hobbs i jej 41-letni mąż Will, zaznaczają, że nigdy nie spodziewali się, że Teddy dostanie się do tak elitarnej grupy. Przyznali także, że nigdy nie planowali ubiegać się o członkostwo w Mensa swojego dziecka. - Powiedziano nam, że trzy lata to najmłodszy wiek spośród wszystkich członków, których przyjęto do MENSA w Wielkiej Brytanii, choć w Stanach Zjednoczonych w stowarzyszeniu jest też dwulatek - powiedziała matka chłopca. - Szczerze mówiąc, to naprawdę był całkowity przypadek - dodała kobieta.

Teddy potrafi już liczyć do stu w sześciu obcych językach, w tym mandaryńskim, walijskim, francuskim, hiszpańskim oraz niemieckim.

Chłopiec nauczył się czytać w wieku zaledwie dwóch lat i czterech miesięcy. Podczas gdy jego rówieśnicy znają zaledwie kilka liter alfabetu, on obecnie jest w stanie samodzielnie czytać książki o Harrym Potterze.

Geniusz Teddy'ego jest według jego rodzicow zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem – chłopiec nie okazuje bowiem zainteresowania niektórymi aktywnościami, które lubią jego rówieśnicy. - Kupiliśmy mu tablet, aby skupić się na młodszej siostrze Teddy’ego, ale nigdy nie był zbytnio zainteresowany graniem w gry ani niczym innym. Zamiast tego lubi korzystać z aplikacji, aby się uczyć - powiedziała matka 4-latka. - Jego pomysł na zabawę polega na tym, że siada i recytuje tabliczkę mnożenia - dodała.

Rodzice chłopca zaznaczają, że starają się zrobić wszystko, aby ich syn był pełen pokory. „Nie chcemy, aby rozwinęło się u niego przekonanie o wyższości” – zaznaczyli.

MENSA to największe i najstarsze stowarzyszenie ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Do założonej w 1946 roku przez brytyjskiego naukowca i prawnika Lancelota Ware’a oraz australijskiego prawnika Rolanda Berrilla organizacji typu non-profit, przystąpić mogą osoby o ilorazie inteligencji w zakresie dwóch górnych percentyli populacji. Składa się z grup krajowych, zwanych Mensami poszczególnych krajów oraz organizacji patronackiej Mensa International z siedzibą w Caythorpe w Anglii.