- Zawsze wtedy, kiedy są rzeczy związane z frekwencją, to będziemy się do nich życzliwie ustosunkowywać. Mimo że absolutnie wiemy, jakie są intencje tej władzy. Bo dziwnym trafem po siedmiu latach rządu PiS-u, rząd PiS-u sobie przypomniał, że warto by było zadbać o to, żeby ludzie chodzili na wybory - stwierdził w rozmowie z TVN24 poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk, odnosząc się do projektu zmian w Kodeksie wyborczym złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość.