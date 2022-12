Z komunikatu GUS opublikowanego 15 grudnia wynikało, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w listopadzie o 17,5 proc. rok do roku, a nie o 17,4 proc., jak wstępnie szacował GUS. Inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie przekraczającym cel inflacyjny NBP (2,5 proc.) od czerwca 2019 roku.

W listopadzie poziom inflacji, rok do roku, był nieco mniejszy niż w październiku, gdy wyniosła ona 17,9 proc. - najwięcej od 1996 roku.

Poziom tzw. inflacji bazowej, nie obejmującej cen energii i żywności, był w listopadzie w Polsce najwyższy w historii jej pomiarów (od 1998 roku) i wynosi 11,4 proc. To wzrost - miesiąc do miesiąca - o 0,4 punktu procentowego.



Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały w listopadzie o 22,3 proc. rok do roku, po 22 proc. w październiku. W stosunku do poprzedniego miesiąca żywność podrożała o 1,6 proc., po 2,7 proc. w październiku. W ciągu miesiąca najbardziej podrożały jaja (o 4,6 proc.), mleko (3,2 proc.), cukier (2,8 proc.) oraz ryby i owoce morza (2,6 proc.). W ujęciu rok do roku największe były zwyżki cen cukru (92,6 proc.), mąki (42,2 proc.), drobiu (39,7 proc.), tłuszczów roślinnych (38,8 proc.) i mleka (38,1 proc.).

Wartość wigilijnego koszyka, obliczana co roku przez "Rzeczpospolitą" w oparciu o koszty samodzielnego przygotowania skromnej kolacji wigilijnej dla czterech osób, wyniosła w tym roku 145 zł (rok temu - 105 zł). Z badania UCE Research wynika, że jeden z symboli Wigilii, karp, podrożał w ciągu roku średnio o 51 proc.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy w tym roku szukali oszczędności przy przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 60,2 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 29,2 proc. ankietowanych.

10,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Oszczędności przy przygotowaniu tegorocznych świąt częściej uwzględniały kobiety (65%) niż mężczyźni (54%). Ostrożne planowanie świątecznego budżetu deklaruje blisko 64% osób w wieku od 35 do 49 lat i taki sam odsetek badanych posiadających dochody w granicach 2001 – 3000 zł netto. Przygotowując nadchodzące święta oszczędności szukało 2 na 3 respondentów z miast wielkości od 200 tys. do 499 tys. osób - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 20-21 grudnia 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.