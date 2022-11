Nie będzie podwyżek za energię we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych. Rząd w ostatniej chwili zamroził przyszłoroczne ceny prądu dla tych podmiotów za energię elektryczną zużywaną w częściach wspólnych – nowe przepisy znajdują się w dwóch ustawach, które niedawno przegłosował Sejm.

Ze skarg, które docierały również do rzecznika praw obywatelskich, wynikało, że sprzedawcy energii elektrycznej proponują wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym podwyżki cen energii elektrycznej o 300–400 proc. od przyszłego roku. Teraz będą kilkukrotnie niższe – wynika z wyliczeń „Rzeczpospolitej”.

19,7 mld zł to całkowity szacowany koszt ustawy wdrażającej ceny maksymalne dla gospodarstw domowych powyżej limitów zużycia dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Chodzi o dwie ustawy, które chronią wspólnoty i spółdzielnie. Pierwsza, z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wprowadza w 2023 r. stabilizację cen energii elektrycznej do określonego poziomu zużycia. „Mechanizm ten obejmuje wszystkich odbiorców w grupie taryfowej G, co pozwala na zastosowanie go również wobec energii elektrycznej zużywanej w częściach wspólnych w budynkach wielolokalowych, które w 2023 r., do poziomu zużycia 2 MWh, będą miały ceny zamrożone na poziomie obowiązującym w 2022 r.” – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 2 MWh to średnie zużycie w gospodarstwie domowym – oświetlenie klatek, alejek, energia dla wind czy bram do garaży podziemnych w zależności od wielkości wspólnoty czy spółdzielni jest wielokrotnie większy i oblicza się go według ilości liczników.

Jak informuje nas resort, „powyżej tego limitu zużycia obowiązywać będą rozwiązania zawarte w ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zgodnie z którymi cena energii zostanie ustabilizowana na akceptowalnym poziomie 693 zł/MWh. Gwarantowana cena obowiązywać będzie do końca 2023 r., niezależnie od zmian cen na rynku hurtowym i wysokości zawartych w ostatnich miesiącach kontraktów”.

Co to oznacza dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni? Znaczny spadek cen za energię wspólną, proponowaną przez spółki energetyczne. – Szacujemy, że dzięki temu podwyżki za energię wyniosą nas niespełna 100 proc., a nie blisko 350 proc., jak chciał Tauron. Ciężko, ale nie jest tak tragicznie, jak byłoby, gdyby nie zamrożenie cen dla wspólnot. Będziemy oszczędzać, planujemy także inwestycję w fotowoltaikę, by uniezależnić się od producentów – mówi nam jeden z członków zarządu wspólnoty na Śląsku.

Jak pisała „Rzeczpospolita”, całkowity szacowany koszt ustawy wdrażającej ceny maksymalne dla gospodarstw domowych powyżej limitów zużycia dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw to 19,7 mld zł. Spółki energetyczne mają otrzymać rekompensaty za zamrożenie cen prądu i upusty.

Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu pochodzić mają z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.