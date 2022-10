Prof. Antoni Dudek wystąpił z apelem o wsparcie działalności Witryny, inicjując zbiórkę społeczną, która prowadzona jest pod patronatem Fundacji Ośrodka KARTA. Celem jest zebranie funduszy na wyposażenie i pierwszy rok działalności Witryny.



Reklama

Zbiórka została założona na portalu Zrzutka.pl – pod adresem: zrzutka.pl/witryna – i będzie aktywna do 11 listopada 2022.

Oto apel prof. Antoniego Dudka:

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie ma wiele innych wymiarów niż tylko militarny. Wymagają one stworzenia miejsca, gdzie ludzie należący do narodów zagrożonych rosyjskim imperializmem będą mogli o nim nie tylko dyskutować, ale także prowadzić badania nad dramatyczną przeszłością oraz teraźniejszością całej wschodniej Europy.

Za sprawą Ośrodka KARTA – zasłużonego dla upowszechniania historii najnowszej tego regionu – takie miejsce rodzi się właśnie w Warszawie. To Witryna Domu Wschodniego (https://witrynadw.pl), która powstaje w stolicy przy placu Konstytucji 6. Mamy nadzieję, że już wkrótce będą się tam mogli spotykać i pracować ludzie wierzący, że cała Europa Wschodnia stanie się obszarem, na którym będą szanowane wartości demokratyczne oraz prawa człowieka. Jednak, aby taki ośrodek mógł być autentycznie niezależny, wymaga niezależnego finansowania.

Reklama

Dlatego apelujemy o wsparcie na rzecz powstającej Witryny Domu Wschodniego. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na jej wyposażenie i pierwszy rok działalności. Liczy się każda złotówka.

Wśród pierwszych sygnatariuszy apelu znajdują się: Bogusław Chrabota, Andrzej Friszke, Agnieszka Holland, Cezary Kaźmierczak, Cezary Łazarewicz, Andrzej Nowak, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Andrzej Seweryn, Sławomir Sierakowski, Tomasz Terlikowski, Maciej Zakościelny.

Zbiórka na rzecz Witryny Domu Wschodniego została uruchomiona w szczególnym momencie – bezpośrednio po ogłoszeniu laureatów Pokojowej Nagrody Nobla 2022: białoruski opozycjonista i obrońca praw człowieka Aleś Białacki, największa i najstarsza rosyjska organizacja badająca zbrodnie stalinowskie i działająca na rzecz praw człowieka „Memoriał” oraz ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. Przyznanie Nagrody tym laureatom potwierdza szczególne znaczenie i rolę społeczeństwa obywatelskiego w zaprowadzaniu pokoju i demokracji oraz wzmacnia determinację organizatorów Witryny Domu Wschodniego do prowadzenia systematycznej działalności mobilizującej do walki o fundamentalne prawa człowieka. W Witrynie dostępne będą materiały z archiwum „Memoriału”, wybrane spośród najważniejszych dokumentów zbrodni reżimu i walki z nim.

Witryna Domu Wschodniego – zlokalizowana jest w Warszawie, pl. Konstytucji 6 (przy Koszykowej). W trzypoziomowej przestrzeni umieszczone będą: część spotkaniowa (miejsce debat, cykli środowiskowych, wydarzeń specjalnych); biblioteka i archiwa w językach ukraińskim, białoruskim, rosyjskim; czytelnia zbiorów fizycznych i cyfrowych. Uruchomione zostaną projekty dokumentacyjne, w tym zbierania świadectw osobistych o trwającej wojnie. Ma to być placówka, która łączy generalną lekcję dla społeczeństwa z historii XX/XXI wieku – w kontekście procesu od zniewolenia geopolitycznego do bytu niepodległego, od zbiorowej podległości do samostanowienia, od systemu totalitarnego do demokracji – ze społeczną mobilizacją wobec wojny i represji na Wschodzie. Przekaz kierowany będzie do wszystkich dorosłych pokoleń społeczeństwa polskiego i do przebywających w Polsce na stałe lub czasowo grup narodowych, gotowych do współpracy i aktywności przy zaprowadzaniu w Europie Wschodniej pokoju, demokracji i reguł państwa prawa. Gospodarzami działań będą te środowiska narodowe, które przyjmą wspólne zasady, wynikające z głównego celu, jakim jest prowadzenie systemowego dialogu – historycznego i współczesnego, mającego służyć zamykaniu rachunków z przeszłości i tych nowo otwartych czy wzmocnionych przez wojnę – między narodami tej części Europy. W imię powojennego porozumienia na Wschodzie.