W najlepiej wyedukowanych województwach tylko nieco połowa dorosłych Polaków wie, jak radzić sobie ze skutkami wycieku danych osobowych, ale zaledwie co czwarty potrafi rozpoznać próbę oszustwa. W pozostałych regionach jest jeszcze gorzej – wskazuje sondaż serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów, który przeanalizowała „Rzeczpospolita”.

Największe obawy dotyczą oszustów, którzy wyłudzają dane, podsyłając fałszywe SMS-y i e-maile czy też telefonując i stosując wyrafinowane socjotechniki, podstępem próbują je pozyskać – tego obawia się 43 proc. ankietowanych. A co trzeci boi się tego, że hakerzy wykradną jego dane, w tym numer PESEL, np. z instytucji publicznych.

To zagrożenia dziś bardziej realne niż kiedykolwiek – z danych CERT Polska wynika, że w ubiegłym roku zarejestrowano w sieci 30 tys. incydentów bezpieczeństwa (dwukrotnie więcej niż w 2020 r.), z tego trzy czwarte to phishing, czyli właśnie próby wyłudzeń danych – to ok. 200-proc. wzrost. Z kolei zgłoszenia oszustw komputerowych stanowiły 90 proc. obsłużonych przez CERT incydentów. Przestępcy doskonalą scenariusze phishingowe, np. przejmują konta na Facebooku, czy tworzą fałszywe bramki płatności, by wyłudzić pieniądze.

Przykładów z życia jest mnóstwo. Częsta forma to SMS-y z prośbą o „dopłatę” np. do rachunku za prąd, gaz czy do kosztów przesyłki, gdzie załączony link odsyła do fałszywej strony do rozliczeń. Tak np. gang ze Śląska wyłudzał loginy i hasła do kont i naciągał na towary w fałszywym sklepie internetowym. Stosunkowo nowy „patent” to oferowanie fałszywych inwestycji w kryptowaluty. – Oszuści wykorzystują bieżące wydarzenia do tego, żeby ich komunikat wyglądał wiarygodnie, i wywołują emocje, które utrudnią rzetelną weryfikację – przyznaje Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl. Odpowiedzią – jak radzi – powinna być zasada ograniczonego zaufania w sytuacjach, gdy ktoś prosi o podanie danych osobowych, loginów czy haseł. – Często, by uniknąć kłopotów, wystarczy się zastanowić, czy istotnie jest to potrzebne do załatwienia sprawy. A w razie wątpliwości sprawdzić u źródła – zaznacza.

Najlepiej – przynajmniej tak wynika z deklaracji – wiedzą, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, mieszkańcy północy kraju (woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego), i to oni oraz osoby z Dolnego Śląska i Opolszczyzny najlepiej poradziłyby sobie ze skutkami wycieku czy kradzieży danych – tu co drugi zapewnia, że potrafi właściwie zareagować (w kraju takie przekonanie ma średnio 46 proc. osób). Ale blisko dwie trzecie badanych z północno-zachodniej Polski (woj. lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) oraz południowej (małopolskie i śląskie) przyznaje, że nie wiedziałoby, co zrobić. Najmniej świadomi skutków kradzieży danych są w Łódzkiem i Świętokrzyskiem.

– W najlepiej przygotowanych regionach odsetek osób, które – jak deklarują – nie dadzą się nabrać na żadne oszustwo, nie przekracza nawet 30 proc. – zauważają autorzy sondażu.

Co robić, gdy już do tego dojdzie?

– Po pierwsze, zweryfikować, jakie informacje na nasz temat trafiły do rąk cyberprzestępców. Jeśli jest to login, hasło, adres e-mail, trzeba od razu zmienić dane do logowania w serwisie. Gdyby jednak okazało się, że wyciekły także dane osobowe, np. numer PESEL, warto jak najszybciej sprawdzić, czy ktoś nie próbował ich wykorzystać – wskazuje Bartłomiej Drozd. I radzi, by uruchomić monitoring aktywności kredytowej numeru PESEL. – Dzięki temu będzie wiadomo, gdyby w przyszłości ktoś próbował wyłudzić na skradzione cudze dane pożyczkę czy inne zobowiązanie finansowe – zaznacza.