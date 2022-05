"Trawniki są sterylnym środowiskiem, określane pustynią dla owadów i innych zwierząt. Dzikie rośliny pozwalają zapylaczom rozwijać się i budować podstawę dla ekosystemów pełnych wszelkiego rodzaju zwierząt. W skali świata mamy do czynienia z bezprecedensowym spadkiem jakości środowiska i liczby zapylaczy" - czytamy w apelu skierowanym m.in. do papieża Franciszka (ze względu na to, że Kościół jest jednym z największych posiadaczy ziemi na świecie), a także do królowej Elżbiety i Parlamentu Europejskiego.

Pod listem do papieża Franciszka udało się zebrać ponad 5,5 tys. podpisów.

Akcję, realizowaną pod hasłem "Mały Las dla pszczół", popierają Klub Gaja oraz Fundacja Łąka.



"Zmniejszenie częstotliwości koszenia jest oszczędnością (zmniejsza koszty utrzymania), a ma niezwykle dużo zalet dla bioróżnorodności środowiska. O kryzysie bioróżnorodności wciąż mówi się niewiele, szczególnie w Polsce. Kosząc rzadziej, dajemy naturze szansę oraz sami oszczędzamy. Zmiana nastawienia społecznego jest kluczowa, ponieważ prawie każdy trawnik można zastąpić piękną, żywą łąką" - przekonują przedstawiciele startup-u.



"Koszenie rzadziej to coś, co każdy może zrobić" - dodają.