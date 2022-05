13 maja GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych podskoczyły w kwietniu o 2 proc. w stosunku do marca. W porównaniu do kwietnia 2021 roku, ceny wzrosły o 12,4 proc. - tak wysokiej inflacji nie notowano w Polsce od lat 90-tych XX wieku.

Reklama

W marcu wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł o 11 proc.

Spośród głównych kategorii towarów i usług, najszybciej drożały w kwietniu paliwa do prywatnych środków transportu. Ich ceny wzrosły o 27,8 proc. rok do roku, po 33,5 proc. miesiąc wcześniej. O 27,3 proc. wzrosły ceny nośników energii (gaz, prąd i opał). Ceny opału podskoczyły o 76,5 proc.

Czytaj więcej Dane gospodarcze GUS podał oficjalne i ostateczne dane o inflacji za kwiecień Ceny towarów i usług konsumpcyjnych podskoczyły w kwietniu o 2 proc. w stosunku do marca. W porównaniu do kwietnia ub.r., ceny wzrosły o 12,4 proc., najbardziej od ćwierćwiecza.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w kwietniu o 12,7 proc. rok do roku, po wzroście o 9,2 proc. w marcu. Mięso drobiowe zdrożało o 46,7 proc. rok do roku, cukier o 35 proc. rok do roku, tłuszcze roślinne o 33 proc. a mąka o 25,5 proc.

Reklama

Według prognoz ekonomistów inflacja osiągnie szczytowy poziom 14-15 proc. w czerwcu bądź lipcu, ale potem nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Do tzw. celu NBP - czyli poziomu 2,5 proc. - ma wrócić dopiero w 2024, albo nawet w 2025 roku.

By zahamować inflację Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe, a rząd obniżył VAT na żywność i paliwo. Nie doprowadziło to jednak, jak dotąd, do zahamowania inflacji, która w maju najprawdopodobniej znów osiągnie rekordowy poziom.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - rząd jest w stanie poradzić sobie z wysoką inflacją w Polsce.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

Odpowiedzi "tak" udzieliło na to pytanie 17,5 proc. respondentów.

"Nie" odpowiedziało 66,9 proc. ankietowanych.

Reklama

15,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej w skuteczność rządu w tym zakresie wierzą mężczyźni: 23% wobec 13% kobiet. Wśród kobiet jest więcej opinii negatywnych: 72% przy 61% mężczyzn. Wiara w skuteczność rządu rośnie wraz z wiekiem badanych - z inflacją rząd może sobie poradzić według 18% osób w wieku 35-49 lat oraz 19% w wieku 50 i więcej lat. Wraz ze wzrostem wykształcenia spada przekonanie, że rząd poradzi sobie z inflacją - taką opinię podziela 24% osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym, 22% z zasadniczym zawodowym, 21% ze średnim i tylko 12% z wyższym. W grupie z najwyższym poziomem wykształcenia jest też najwięcej sceptyków, trzech na czterech badanych z wyższym wykształceniem ocenia negatywnie możliwości rządu (74%). Ze względu na dochód najczęściej pozytywnie możliwości rządu w zakresie walki z wysoką inflacją oceniają osoby osiągające dochód 1001-2000 PLN miesięcznie (26%), a najrzadziej osoby o dochodzie 5000 PLN i wyższym (9%). Odsetek ocen negatywnych rośnie wraz z poziomem dochodu, najwyższe odsetki są wśród osób o dochodzie 3001-5000 PLN oraz 5000 PLN i więcej (72%). Biorąc pod uwagę wielkość miejscowości, najczęściej o możliwości rządu w zakresie walki z inflacją są przekonani mieszkańcy wsi (22%) oraz miast 200-499 tys. mieszkańców (20%). Najwięcej negatywnych ocen jest wśród osób z największych miast (500 tys. i więcej mieszkańców) – 72% - omawia wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.



Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24.05-25.05.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.