Burmistrz Amsterdamu, Femke Halsema, wydała nadzwyczajne rozporządzenie, upoważniające policję do oczyszczenia centralnego placu Museum Square, po tym jak protestujący naruszyli zakaz organizowania zgromadzeń publicznych podczas ostatniej fali zakażeń koronawirusem.

Protestujący, którzy w większości nie nosili masek i złamali zasady zachowania społecznego dystansu, zignorowali także nakaz dotyczący organizacji marszu i przeszli główną arterią, puszczając muzykę i trzymając żółte parasole na znak sprzeciwu wobec działań rządu.

Premier Mark Rutte 19 grudnia ogłosił kolejny lockdown, który potrwa co najmniej do 14 stycznia. Otwarte pozostały tylko niezbędne sklepy, takie jak supermarkety i apteki, i tylko do godz. 20.00. Pozostałe sklepy, branża gastronomiczna czy cały sektor kultury są ponownie zamknięte, podobnie jak szkoły od średnich w górę.

Dozwolone są zgromadzenia nie większe niż dwuosobowe, również dwie osoby spoza gospodarstwa domowego można wpuścić do domu. Wyjątkiem były święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, kiedy można było spotkać się z maksymalnie czterema „obcymi” osobami.