Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) zdecydował na środowym posiedzeniu, że dwukrotnie zwiększy tempo tzw. taperingu, czyli skupu aktywów. O ile obecnie ogranicza go o 15 mld USD miesięcznie, to od stycznia będzie ograniczał go o 30 mld USD miesięcznie. Program skupu obligacji może się więc zakończyć już w marcu.