- Jesteśmy suwerennym państwem, które ma prawo samo decydować o sobie i będziemy to prawo egzekwowali w sposób bezwzględny - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Przekazał, iż w rozmowie z prezydentem Niemiec nawiązał do rozmowy Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką i zadeklarował, że "nie będziemy wykonywali niczego, co jest podjęte poza nami".