13:15 Od hymnu rozpoczyna się na Rondzie Dmowskiego Marsz Niepodległości.

Powietrze jest gęste od rac odpalonych przez uczestników marszu.

12:53 Na pl. Piłsudskiego trwa uroczysta defilada wszystkich rodzajów sił zbrojnych

12:48 Siostrzeniec premiera Mateusza Morawieckiego, Franek Broda, został zatrzymany przez policję

Broda został zatrzymany w nocy, wraz z trzema innymi osobami, za rozwieszenie antyfaszystowskich transparentów na budynku Kordegardy naprzeciw Pałacu Prezydenckiego i odpalenie rac - ustaliło Radio ZET.

12:41 Wieniec od Narodu składają Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i marszałek Senatu Tomasz Grodzki

12:40 Niech żyje Polska! Niech Pan Bóg ma nas w swojej opiece! - zakończył swoje przemówienie prezydent Andrzej Duda

12:37 Prezydent dziękuje funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz wszystkich służb na granicy z Białorusią

- Przyszedł czas, że dziś patriotyzmem jest nie tylko praca dla ojczyzny. Przyszedł też czas, że trzeba bronić ojczyzny. Bardziej niż dawniej strzec jej granic: w chłodzie, trudzie w bardzo trudnej sytuacji, do której zmusiły nas hybrydowe działania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciw Unii Europejskiej - mówi Andrzej Duda.

- Nasze myśli i serca były, są i będą z wami, żołnierze służący Rzeczpospolitej. Jesteśmy z wami i jesteśmy zawsze za wami, w głębokim szacunku dla polskiego munduru. - zapewnił prezydent.

12:25 Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy

Dziękuję Bogu za Polskę. Za to, że od ponad 30 lat możemy radować się państwem, w którym sami się rządzimy. Dziękuję wszystkim tym, którzy przez pokolenia walczyli o suwerenną Polskę - mówi prezydent. - Dziękuję, że jesteście, dziękuję za las biało-czerwonych flag - zwraca się do Polaków.

- Jesteśmy narodem, który mieszka tu od 1050 lat - podkreśla prezydent. - Często zmierzano do tego, by nasz naród zniszczyć, ale nigdy się to nie udało. Czasy, gdy byliśmy potęgą europejską są dawne i bardzo krótkie. Nie zniszczyły nas wojny, zabory - mówi Duda.

- Wolność zawdzięczamy sobie sami. To było męstwo, nieustępliwość, głęboka wiara w to, że Polska wróci na mapę - mówi prezydent.

12:15 Uroczysta odprawa wart, apel poległych i salut narodowy

12:00 W całym kraju zabrzmiał hymn Polski

11:53 Prezydent Duda przybył na pl. Piłsudskiego

Na placu o godz. 12 odbędą się główne państwowe uroczystości obchodów Święta Niepodległości

PAP/Rafał Guz

11:53 Przed południem na rondzie Dmowskiego zaczęli gromadzić się pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości.

11:30 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza

- Apeluję, abyśmy wszyscy uczcili Święto Niepodległości z szacunkiem dla innych, miasta, wartości, o które walczyli bohaterowie, i przede wszystkim godnie - powiedział.

11:16 Dzień Niepodległości w regionach. Radosna strona świętowania

Obchody Święta Niepodległości w całej Polsce. To nie tylko marsze, msze, ale też biegi, spacery, czy wspólne śpiewanie.

10:55 Na rondzie Dmowskiego kilkadziesiąt osób protestuje pod hasłem "No pasarán: Polska otwarta, kolorowa, niepodległa, przeciw faszyzmowi"

Grupa została otoczona przez Straż Marszu Niepodległości. Dwie grupy oddziela policja.

10:30 Para prezydencka bierze udział w mszy w Świątyni Opatrzności Bożej

- Niepodległość jest darem i zadaniem, tak jak wolność. Zróbmy wszystko, żeby nie dochodziło do sprzeczności między obroną granic, której potrzeby nikt nie podważa, a pomocą ludzką, humanitarną chrześcijańską - powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas nabożeństwa

Para Prezydencka bierze udział we Mszy Świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. #11listopada 🇵🇱 pic.twitter.com/y1X1YWZVL5 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 11, 2021

10:07 Prezydent wręczył nominacje generalskie

Prezydent wręczył nominacje generalskie nie tylko wojskowym, ale też dowódcom podlaskiego, bieszczadzkiego, karpackiego i śląskiego oddziału Straży Granicznej. Andrzej Duda mówił, że broniący granicy po raz pierwszy zmagają się z atakiem hybrydowym. Prezydent podziękował im za służbę.

10:04 Prezydent Andrzej Duda złożył wieńce pod pomnikami ojców polskiej niepodległości

Prezydent złożył je pod warszawskimi pomnikami Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

09:51 Uroczystości przed Świętem Niepodległości z udziałem Jarosława Kaczyńskiego

W Warszawie na Placu Józefa Piłsudskiego obyły się uroczystości w przededniu Święta Niepodległości. Uczestniczył w nich m.in. wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński

W środę o 19 odbyła się msza w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, a o godz. 21 delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w 103. rocznicę przyjazdu marszałka do Warszawy.

Główne obchody odbędą się tradycyjnie w południe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wezmą w nich udział przedstawiciele władz państwowych. Zaraz po nich około godziny 14 zaplanowany jest koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Ponad sześćset imprez zostało zgłoszonych w całym kraju do biura programu „Niepodległa". – W samo południe 11 listopada zapraszamy Polaków i przyjaciół Polski w kraju i na świecie do wspólnego zaśpiewania hymnu państwowego – zachęca Jan Kowalski, dyrektor biura programu „Niepodległa".

Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbędzie się Festiwal Niepodległa. Na scenie muzycznej na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Paweł Domagała i Grubson. Na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych stanie scena dla dzieci, a na dziedzińcu Ministerstwa Kultury scena polskich tańców.

Na balkonie hotelu Bristol o pełnych godzinach, pomiędzy godz. 13 a 20, do warszawiaków przemówią aktorzy przebrani za sześciu ojców niepodległości.

Zaplanowano też parady muzyczne oraz taneczne, pokazy mody, grup rekonstrukcyjnych i zabytkowych samochodów. Na tyłach hotelu Raffles Europejski ustawiony zostanie mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa". Zwiedzający zobaczą m.in. pamiątki ojców niepodległości eksponowane w formie hologramów, film „Wiktoria 1920", usłyszą głos marszałka Józefa Piłsudskiego.

Muzeum Historii Polski wspólnie z Narodowym Centrum Kultury w Kordegardzie organizują wystawę „Enigma. Zagadka rozwiązana", a także grę miejską „Tajna misja". Będzie można zobaczyć replikę wykonanej przez polski wywiad niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Przez stolicę przejdzie Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. W poprzednich latach towarzyszyły im starcia z policją. O godz. 13 demonstracja wyruszy z ronda Dmowskiego w stronę błoni Stadionu PGE Narodowego.