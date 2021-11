Uczęszczane przez gości z Bliskiego Wschodu miejsca w białoruskiej stolicy w niedzielę wieczorem zaczęły świecić pustkami. Wygląda na to, że przybywający w kraju Aleksandra Łukaszenki imigranci są masowo zwożeni na granicę białorusko-polską. W poniedziałek w okolicy przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica pojawił się tłum imigrantów, według różnych szacunków nawet kilkutysięczny. Po raz pierwszy od początku kryzysu doszło do próby forsowania granicy przez tak dużą liczbę ludzi. W poniedziałek wieczorem po białoruskiej stronie pojawiły się namioty, ale też wojskowe ciężarówki z uzbrojonymi żołnierzami.

Testują NATO?

– Reżim Aleksandra Łukaszenki może doprowadzić do sytuacji, w której zostanie użyta broń palna, by stworzyć konflikt wojskowy na granicy. Będzie trudno ustalić, kto pierwszy strzelał, posypią się wzajemne oskarżenia. Celem będzie zweryfikowanie skuteczności artykułu 5 NATO i testowanie reakcji pozostałych krajów sojuszu – mówi „Rzeczpospolitej" Paweł Łatuszka, były minister kultury Białorusi i wieloletni dyplomata, który po sierpniowych wyborach prezydenckich w 2020 roku poparł protestujących. Z powodów bezpieczeństwa musiał opuścić Białoruś, obecnie stoi na czele działającego w Warszawie opozycyjnego Narodowego Zarządu Antykryzysowego (NAU). Powołując się na przecieki z białoruskich służb, jeszcze w lipcu na łamach „Rzeczpospolitej" mówił, że Mińsk przygotowuje prowokację na granicy z udziałem większej grupy imigrantów. – Niewykluczone też, że na granicy białorusko-polskiej pojawi się duże obozowisko, w którym zamieszkają imigranci z dziećmi w fatalnych warunkach, ale pod pilnym okiem białoruskich służb. A Łukaszenko będzie alarmował na cały świat, że Zachód tak kiepsko traktuje ludzi, którzy cierpią na granicy. Wszystko po to, by doprowadzić do konfliktów społecznych wewnątrz państw UE – dodawał.

Od wtorku nie będzie funkcjonowało przejście graniczne w Kuźnicy - poinformowała Straż Graniczna. Ograniczenie dotyczy ruchu osobowego i towarowego.

„Turystów" na Białorusi (tak nazywają władze w Mińsku imigrantów) cały czas przybywa. Tylko we wtorek w Mińsku ma wylądować kilka samolotów z Dubaju, Stambułu czy lotnisk egipskich, a także z syryjskiego Damaszku. W ciągu tygodnia to dziesiątki samolotów z Bliskiego Wschodu. Niemiecki tygodnik „Welt am Sonntag" informował ostatnio, że białoruskie władze przygotowują się do przyjmowania samolotów z imigrantami również na regionalnych lotniskach, m.in. w Grodnie, przy granicy z Polską.

– Łukaszenko podnosi stawkę i decyduje się na dalszy etap eskalacji. Celem minimum jest zemsta na sąsiadach za wspieranie białoruskiej opozycji, celem maksimum jest zmuszenie UE do rozpoczęcia dialogu z Mińskiem na warunkach reżimu. Pierwszy cel już osiągnął, stworzył poważny problem – mówi „Rzeczpospolitej" Waler Karbalewicz, czołowy białoruski politolog.

Propaganda Mińska

Białoruscy pogranicznicy obarczali winą Polskę

Mińsk rozpoczął też atak dezinformacyjny. Gdy tłum próbował niszczyć zasieki w okolicy przejścia Bruzgi-Kuźnica, media Łukaszenki przekonywały, że w tym samym czasie duże grupy przybyszów z Bliskiego Wschodu „bez problemu przechodzą granicę w innych miejscach". A białoruscy pogranicznicy obarczali winą Polskę. – Tak desperacki krok rozpaczy uchodźców to odpowiedź na obojętność i nieludzkie traktowanie ich przez władze polskie – oznajmił przedstawiciel Białoruskiego Komitetu Pogranicznego. W proces włączyła się też propaganda Kremla, a rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa zarzuciła Polakom, że nie chcą przyjąć uchodźców, a „wysyłali żołnierzy do Iraku".

„Faszyści", „esesmani", „zwyrodnialcy", tak propaganda Łukaszenki nazywa funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego. W związanym z administracją dyktatora kanale Telegram „Żołtyje Sliwy" zdjęciami z narady Hitlera zilustrowano posiedzenie kryzysowe członków polskiego rządu. Pojawiły się tam też nagrania kamery z helikoptera ostrzeliwującego uciekających ludzi w nocy i podpis: „Jak polski helikopter widzi uchodźców", i wiele innych fake newsów.

Do czego dąży Mińsk? – Najwyższy czas, by usiąść do stołu rozmów, by sytuacja nie pogorszyła się jeszcze bardziej – mówi „Rzeczpospolitej" Nikołaj Czerginiec, emerytowany gen. MSW Białorusi, szef rządowego Stowarzyszenia Pisarzy Białoruskich, a niegdyś deputowany białoruskiego parlamentu i szef komisji ds. relacji z Polską. – Jeżeli Warszawa nie uznaje władz Białorusi, to czemu utrzymuje wciąż stosunki dyplomatyczne? Wódki nie musimy pić ze sobą, ale relacje powinny być normalne, dla naszych narodów – twierdzi.

Jego syn dzisiaj stoi na czele białoruskiej linii lotniczej Belavia, wyrzuconej z zachodnich portów lotniczych (po uziemieniu Ryanair) i oskarżanej o sprowadzanie imigrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś.