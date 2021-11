Historia Izabeli z Pszczyny, która stała się jednym z ważniejszych tematów ogólnokrajowych, sprawiła, że wróciły pytania o dalsze możliwe kroki legislacyjne w Sejmie dotyczące regulacji aborcji.

Reklama

W parlamencie od roku jest prezydencki projekt złożony po decyzji Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r. Wtedy Pałac Prezydencki zaproponował, aby przywrócić zapis dotyczący wad letalnych płodu jako przesłanki do aborcji. PiS zamroziło wtedy projekt.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Śmierć ciężarnej w szpitalu. Pełnomocniczka: Jesteśmy przekonani, że pani Izabela mogła żyć - Osobiście uważam, że w tej sprawie zawiedli słabi ludzie, działający pod presją prawa, złego prawa - powiedziała w TVN24 Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny ciężarnej trzydziestolatki, która zmarła w szpitalu w Pszczynie.

Teraz pytany o ten pomysł wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki otworzył furtkę. – Może trzeba pewne prace przyspieszyć – stwierdził w środę, ale przyznał jednocześnie, że obecnie „tego projektu nie ma".

Nasi rozmówcy w klubie PiS zauważają jednak, że rok temu projekt prezydencki nie miał poparcia w samym klubie PiS. I nic nie wskazuje na to, by się to zmieniło. A to oznacza, że PiS musiałoby w tej sprawie liczyć na wsparcie opozycji, zwłaszcza tej bardziej centrowej części. Rok temu projekt Andrzeja Dudy poparł wicepremier Jarosław Gowin, którego w rządzie i w koalicji teraz już nie ma.

Reklama

Politycy Zjednoczonej Prawicy podkreślają, że sprawa z Pszczyny nie ma nic wspólnego z ubiegłorocznym wyrokiem TK.

Chcą wyjaśnień

Innego zdania są politycy opozycji. – Przyłębska, Kaczyński, Ziobro, politycy PiS, Konfederacji i fundamentaliści z nimi związani odpowiadają za ten dramat. Izabela jest pierwszą, o której wiemy – mówiła w Sejmie w środę Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, która domaga się pilnego, wspólnego posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz zdrowia w tej sprawie.

Krytykę opozycji wywołuje też obywatelski projekt #StopAborcji, który został w ubiegłym tygodniu skierowany przez marszałek Sejmu do I czytania. Zakłada on m.in. wprowadzenie kary od 5 do 25 lat więzienia lub nawet dożywocia za usunięcie ciąży. Projekt to inicjatywa Fundacji Pro Prawo do Życia.

Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 Debata: Strategiczna rola CFOs w postcovidowym środowisku biznesowym OGLĄDAJ

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Śmierć ciężarnej w szpitalu. Minister zdrowia zlecił kontrolę Minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił prezesowi NFZ przeprowadzenie kontroli w szpitalu w Pszczynie. Sprawa dotyczy śmierci 30-letniej kobiety w ciąży.

Sprawę ze szpitala w Pszczynie w piątek ujawniła pełnomocnik rodziny zmarłej, radca prawny Jolanta Budzowska, która wpis na Twitterze zaczęła zdaniem: „Konsekwencje wyroku TK z 20.10.2020 r. sygn. K 1/20 w praktyce". Jak mówiła mec. Budzowska w TVN 24, w trakcie wstępnych badań płodu stwierdzono ryzyko wad wrodzonych, które potwierdzono w szpitalu.

Reklama

Pacjentka trafiła na pszczyńską porodówkę w drugiej połowie września po tym, jak w 22. tygodniu ciąży odeszły jej wody płodowe. Jak wynika z wpisu mec. Budzowskiej, „lekarze czekali na obumarcie płodu", „płód obumarł, pacjentka zmarła". Przyczyną zgonu miał być wstrząs septyczny.

Eksperci radzą jednak wstrzemięźliwość w komentowaniu sytuacji, dopóki na jej temat nie wypowiedzą się biegli. Postępowanie w sprawie prowadzi bowiem prokuratura, także NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu.

Czytaj więcej Polityka Marek Suski: Niestety wciąż czasem przy porodach kobiety umierają - Niestety wciąż czasem przy porodach kobiety umierają. To nie jest rzecz, która się nie zdarza, choć nikomu tego nie życzymy, ale z całą pewnością nie ma żadnego związku z jakąkolwiek decyzją Trybunału Konstytucyjnego - uważa poseł PiS Marek Suski.

– Sprawa jest niejasna. Mamy szczątkowe informacje medialne i jedyne, co wiemy w tej chwili, to że przyjęto pacjentkę z odpłynięciem płynu owodniowego przed 23. tygodniem ciąży, wdrożono antybiotykoterapię i doszło do zgonu w niecałą dobę po przyjęciu do szpitala. Wskazuje to na szybki postęp zakażenia. Ocena postępowania lekarskiego będzie możliwa, gdy poznamy szczegóły dokumentacji medycznej – mówi dr Michał Bulsa, ginekolog położnik z Naczelnej Rady Lekarskiej i wskazuje na to, że okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Poznaniu wszczął postępowanie w tej sprawie. Lekarz zaznacza też, że chodzi o rzadkie schorzenie, a każdy jego przypadek jest inny. – Przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego w ciąży na granicy przeżycia jest aktualnie jednym z najtrudniejszych stanów w perinatologii, czyli medycynie płodowej, ponieważ poza podawaniem antybiotyków i postawy wyczekującej nie mamy narzędzi, by opanować zakażenie. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników nie wydało zaleceń postępowania w takim przypadku – dodaje dr Bulsa. Bulsa krytykuje opinię publiczną, która wydała wyrok na lekarzy, jeszcze nim w sprawie wypowiedzieli się biegli.

Oceni zespół biegłych

– Tę sytuację należy oceniać nie tylko na podstawie wyników sekcji, ale także stanu klinicznego pacjentki, wyrażonych i podpisanych przez nią zgód na działania medyczne, a także nadzoru nad prowadzeniem ciąży. Nie znamy też uwarunkowań, które doprowadziły do tego, że znalazła się w szpitalu. Merytorycznej oceny zdarzenia powinien dokonać zespół złożony z lekarzy różnych specjalności: ginekologa położnika, patomorfologa, anestezjologa, neonatologa i perinatologa – mówi prof. Andrzej Marszałek, konsultant krajowy patomorfologii.