Lada dzień do Sejmu ma trafić projekt ustawy modernizacyjnej dla służb – jej priorytetowym celem jest zakup zestawów perymetrycznych dla Straży Granicznej, których podstawą są czujniki sejsmiczne oraz kamery weryfikujące alarmy – dowiedziała się „Rz". Powodem jest oczywiście kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią. Dziennie pogranicznicy wyłapują setki migrantów próbujących nielegalnie dostać się do Europy, jednak ustawiany przez wojsko płot składający się z trzech warstw drutu ostrzowego tzw. concertiny nie jest dla emigrantów żadną przeszkodą – po prostu go podnoszą i przechodzą pod nim. W forsowaniu płotu pomagają także – co pokazał film Straży Granicznej – białoruskie służby, które podstawiają drabinę, by cudzoziemcy mogli przejść górą. Od dwóch miesięcy granicy z Białorusią strzegą przez całą dobę setki funkcjonariuszy: wojska, policji i Straży Granicznej. A mimo to wciąż grupom emigrantów z Iraku, Jordanii, Somalii, Afganistanu udaje się nielegalnie przejść na polską stronę, skąd są odbierani przez auta przemytników.

O elektroniczne narzędzia do ochrony granic wystąpiła do premiera Straż Graniczna, która od niedawna posiada już pierwsze zestawy perymetryczne. – Doskonale się one sprawdzają. Jednak ich ilość, a także lokalizacja jest niejawna. O tym, gdzie są umieszczone, wie wąska grupa funkcjonariuszy – zastrzega ppor. Anna Michalska, rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej. Ile rząd zamierza przeznaczyć środków na ich zakup? Nie wiadomo. Jeden taki zestaw kosztuje nawet pół miliona złotych.

– Ustawa modernizacyjna umożliwi nam jak najszybsze sfinalizowanie tego zakupu, by efektywniej chronić granice. To nasz priorytet – mówi nam jeden z ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Zdaniem Marka Biernackiego, posła i byłego szefa MSWiA, zakup jest spóźniony o wiele miesięcy.

Jak działa ochrona perymetryczna?

Sygnały alarmowe pochodzące z czujników sejsmicznych (są zakopywane w ziemi) oraz obrazy z kamer są przesyłane do placówek Straży Granicznej oraz do odbiorników, które zabierają ze sobą funkcjonariusze, idąc na patrole.

Straż podkreśla, że zestawy pracują niezależnie – posiadają własne systemy zasilania i transmisji danych, umożliwiające nieprzerwaną pracę do trzech lat. Działa to tak, że sygnały alarmowe pochodzące z czujników sejsmicznych wymuszają w automatyczny sposób skierowanie kamer w kierunku rejonu, w którym nastąpił alarm. A specjalne algorytmy rozróżniają np. odgłosy kroków człowieka od mikrowstrząsów wywoływanych przez dzikie zwierzęta.

Uszczelnienie granicy

Według informacji „Rzeczpospolitej" ochrona perymetryczna sprawdziła się na odcinku granicy z Ukrainą (monitoruje teren wokół przejścia w Hrebennem), na którym w ostatnich latach notowano największy przerzut ludzi i przemyt towarów. Poza tym, jak podkreśla mjr Elżbieta Pikor, rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału SG, ten odcinek jest najbardziej zróżnicowanym pod względem ukształtowania terenu fragmentem polskiej granicy. – Na północy jest gęsto zalesiony i płaski, w Bieszczadach trudno dostępny, na przykład na odcinku 57 km linia graniczna przebiega środkiem koryta rzeki San – wylicza mjr Pikor. Dlatego systemy perymetryczne są właśnie instalowane na granicy z Ukrainą. – Zaletą jest to, że w czasie rzeczywistym obraz z kamer zostaje przekazywany do centrum nadzoru. Pozwala to szybko zweryfikować zdarzenia i podjąć odpowiednie działania graniczne – dodaje rzeczniczka bieszczadzkiego oddziału.

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy Polska udaremniła ponad 9,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy od strony Białorusi. Z rozpoznania operacyjnego Straży Granicznej wynika, że uszczelnienie tej granicy spowoduje przerzut emigrantów przez Ukrainę od strony Słowacji.

We środę Komisja Europejska zaproponowała częściowe zawieszenie umowy UE–Białoruś o ułatwieniach wizowych w stosunku do funkcjonariuszy białoruskiego reżimu, m.in. członków oficjalnych delegacji białoruskich, w tym rządów i sądu. To element sankcji za wspieranie nielegalnej emigracji i wypowiedzenie umowy z UE o readmisji cudzoziemców.