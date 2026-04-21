Sąd Najwyższy wydał ważne orzeczenie, gdyż granica między doradzaniem, jak wyrazić ostatnią wolę, a presją na spadkodawcę budzi częste spory.

Kwestia ta wynikła w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po C., o co wystąpiła B. – była urzędniczka polskiego konsulatu w USA, wskazana w testamencie jako jego jedyna spadkobierczyni, i to pokaźnego spadku.

Spadkodawca mieszkał w USA a w Polsce uznany został za zmarłego

C. od wielu lat mieszkał w USA i nie utrzymywał kontaktów z najbliższą rodziną (żoną i dziećmi w Polsce). W Polsce nawet uznany został za zmarłego i urzędniczka konsulatu doradzała mu w uzyskaniu dokumentów pozwalających mu wrócić do Polski, gdyż był w zaawansowanym wieku i schorowany, a liczył na lepszą opiekę zdrowotną w Polsce. Po powrocie do kraju trafił do hospicjum. Z hospicjum zadzwonił do byłej urzędniczki, która też wróciła do Polski. Chodziło o telefoniczne doradztwo, jak pisze się testament i wydziedzicza krewnych.

Pomoc w pisaniu testamentu przez telefon nie dyskwalifikuje ostatnie woli

Sąd rejonowy i okręgowy w Warszawie nie dopatrzyły się nieprawidłowości w tym, że spadkobierczyni doradzała spadkodawcy, jak ma redagować testament. Rodzina zmarłego nie dała za wygraną i jej pełnomocnik, adwokat Magdalena Jackiewicz, w skardze kasacyjnej do SN argumentowała, że treść tego testamentu została praktycznie spadkodawcy podyktowana, zatem nie wyraża on własnej woli, a jedynie wolę wnioskodawczyni. Zarzuciła niższym instancjom naruszenie art. 945 par. 1 pkt 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony pod presją, a to wynika z tego, co zeznała sama beneficjentka testamentu. Tym bardziej że w hospicjum spadkodawca był osamotniony, a B. była jedyną osobą, której mógł zaufać i która mogła mu pomóc, a miesiąc później zmarł.

Spadkodawca sam napisał testament mimo że konsultował się przez telefon

SN nie podzielił tego stanowiska i nie dopatrzył się naruszenia prawa przy sporządzaniu tego testamentu. – Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia wynika, że w sprawie ustalono, w jakich okolicznościach spadkodawca sporządzał testament, że to on kontaktował się podczas jego sporządzania telefonicznie z B. i, pisząc swoją ostatnią wolę, konsultował się z nią, czy to, co pisze, jest właściwe – wskazał w uzasadnieniu sędzia Roman Trzaskowski.

Trzeba jednak pamiętać, że udział przyszłych beneficjentów przy sporządzaniu testamentu jest drażliwą kwestią.

Wskazuje na to prof. Bogudar Kordasiewicz, radca prawny. – Testament ustny wymaga jednoczesnej obecności trzech świadków, a więc nie wchodzi w rachubę jego sporządzenie przez telefon i może być sporządzony tylko wtedy, gdy zachodzi obawa rychłej śmierci lub sporządzenie testamentu w formie zwykłej, np. przed notariuszem czy własnoręcznie, jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Treść testamentu ustnego musi być następnie utrwalona na piśmie lub zeznaniami świadków przed sądem. W tym przypadku sporządzenie testamentu ustnego nie wchodziło zresztą w grę, bo spadkodawca miał możliwość sporządzenia testamentu własnoręcznego, co też uczynił – wyjaśnia prof. Kordasiewicz.

Sygnatura akt I CSK 296/25