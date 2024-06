Odrzucenie lub przyjęcie spadku - najpierw najlepiej go wycenić. Wyrok SN

Zgodnie jednak z art. 1019 kodeksu cywilnego osoba, która odrzuciła (lub przyjęła) spadek pod wpływem błędu, może jednak uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia przed sądem.

P. wystąpił więc do sądu o przyjęcie i zatwierdzenie jego oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego przez niego wcześniej oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu oraz przyjęcia oświadczenia o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Powołał się on na błąd co do wartości spadku.

Zabrakło staranności przy badaniu spadku

Sądy Rejonowy i Okręgowy w Krakowie wniosku P. nie uwzględniły, więc wniósł on skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, wskazując ogólnie na wadliwe zastosowanie przesłanek zastosowania błędu, w szczególności że sąd okręgowy nie rozważył, czy nie znajdował się on w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli ze względu na stan zdrowia (to jedna z przesłanek powoływania się na błąd określona w art. 82 kodeksu cywilnego).

Sąd Najwyższy skargi nie uwzględnił, wskazując, że w takiej sprawie spadkowej dla powołania się na błąd poprzeczka jest wyższa, dlatego że skutki przyjęcia spadku nie zamykają się wyłącznie w sferze prawnej spadkobiercy, lecz oddziałują silnie na stosunki prawne wielu innych osób.

To przemawia za uzależnieniem prawnej doniosłości błędu w zakresie zastosowania art. 1019 kodeksu cywilnego nie tylko od tego, aby dotyczył on treści przyjęcia spadku i był istotny, ale także od tego, aby nie stanowił następstwa niedołożenia przez spadkobiercę należytej staranności.

Kiedy błąd co do przedmiotu spadku?

– O błędzie co do przedmiotu spadku można zatem mówić wtedy, gdy brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego nie jest wynikiem braku staranności spadkobiercy czy też, mówiąc inaczej, jest on usprawiedliwiony okolicznościami sprawy. Tymczasem postępowanie dowodowe ujawniło, że wnioskodawca nie poczynił będących w jego zasięgu starań w zakresie uzyskania informacji na temat wartości spadku, a jego stan zdrowia nie stał na przeszkodzie uzyskaniu tej wiedzy – wskazała w konkluzji uzasadnienia sędzia Agnieszka Piotrowska.