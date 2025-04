Będą ceny regulowane w Rosji

Kreml zdaje sobie sprawę z rosnącego niezadowolenia społecznego. Co więc zrobi? To co przez dekady robił reżim sowiecki - wprowadzi ceny regulowane.

- Władze przygotowują się do walki ze wzrostem cen żywności za pomocą środków administracyjnych; Producenci i handlowcy już teraz proszą o nieregulowanie cen. Jeśli władze się na to zdecydują, ludzie będą narzekać nie na wysokie ceny, a na braki towarów w sklepach - ostrzegają eksperci z Instytutu Gajdara. Powołują się na obliczenia oparte na danych z sieci handlowych, które pokazują, że ograniczenia doprowadzą do tego, że zestaw społecznie ważnych produktów stanie się droższy.

„Ustanowienie maksymalnej marży w wysokości 5 proc., nad którą obecnie dyskutuje rząd w odniesieniu do buraków, marchwi, kapusty, ziemniaków, cebuli, mleka spożywczego, twarogu, kefiru, masła, cukru i pieczywa o krótkim terminie przydatności, sprawi, że zestaw produktów będzie tańszy, ale doprowadzi do znikania asortymentu z tej listy, co już wielokrotnie obserwowano w podobnych przypadkach” – piszą ekonomiści.

W tym samym czasie, gdy oficjalnie inflacja spadła, oczekiwania inflacyjne (mediana odpowiedzi na pytanie o podwyżki cen w nadchodzącym roku) społeczeństwa wzrosły. Ekonomista Jegor Susin zauważył, że przegląd oczekiwań inflacyjnych przeprowadzony przez Bank Rosji wykazał, że ich wzrost jest powiązany z ogólnym pogorszeniem nastrojów. Oceny bieżącej sytuacji przez obywateli Rosji wyraźnie się pogorszyły.