Czytaj więcej Wojsko Będzie mniej nowych klas wojskowych w szkołach. Spada ich popularność? MON planuje wydać tylko dziesięć zezwoleń na tworzenie dodatkowych tzw. klas wojskowych w przyszłym roku szkolnym. Choć od kilku lat liczba uczniów w mundurach wzrasta, to resort obrony tłumaczy, że musi urealnić stan oddziałów przysposobienia wojskowego do „potrzeb i niżu demograficznego”.

Czy powstaną w szkołach klasy strażackie?

Czy powstaną zatem także w szkołach średnich klasy dla przyszłych strażaków? Zapytał o to poseł Zdzisław Gawlik (PO). Z odpowiedzi na interpelację poselską, którą udzielił wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wynika, że działania resortu ukierunkowane są głównie na zmniejszenie liczby wakatów w policji i Straży Granicznej. To tworzeniem oddziałów o profilu mundurowym, ale też ułatwienia powrotu do służby funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej.

Leśniakiewicz dodał, że tworzenie klas mundurowych były konsultowane z Komendą Główną PSP i nie zapadła decyzja o tworzeniu klas strażackich. „Decyzja wynikała z faktu, że PSP prowadziła inne działania zachęcające młodzież do wstąpienia do służby i, co należy podkreślić, wskazana formacja nie odnotowuje obecnie problemów z brakiem osób chętnych zarówno do służby kandydackiej, jak i przygotowawczej (w przypadku każdego naboru w ramach poszczególnych rodzajów służby jest przynajmniej kilku kandydatów na jedno miejsce)” - odpowiedział wiceminister Wiesław Leśniakiewicz. Dodał, że komenda główna Państwowej Straży Pożarnej koordynuje działania z zakresu prewencji społecznej i wykorzystuje w tym celu m.in. sale edukacyjne, znajdujące się w jednostkach PSP, wspiera też szkolenie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych przy stowarzyszeniach ochotniczych straży pożarnych.