17-latek udał się do jednego z krajów na północy Europy i tam zgłosił w konsulacie zagubienie paszportu. Jednak wyrobienie nowego dokumentu przedłużało się, podróż i życie były drogie, a pieniądze od FSB wydał. Pod koniec pobytu spał na ulicy.

Na początek przekazano mu środki w kryptowalucie i 1800 dolarów w gotówce – na podróż i wydatki. Cały czas utrzymywał kontakt przez Telegram z prowadzącym go oficerem FSB (prokuratura i służby ustaliły jego kryptonim). W następnej kolejności Laken P. miał wykonywać zadania dla rosyjskich służb na terenie Europy, a przede wszystkim w Ukrainie. Pierwszym z nich było robienie zdjęć, potem kazano mu zaciągnąć się do ukraińskiej armii.

Zleceniodawcom najbardziej zależało na tym, by pozyskiwał informacje o „celach wrażliwych” w Ukrainie, bo – jak raz napomknął prowadzący go oficer – „Rosja ma rakiety, a potrzebuje celów”.

Nastolatek chciał pozostać w Rosji. Jak ustalili polscy śledczy i ABW, nagrał nawet na telefonie film adresowany do przywódcy prorosyjskich Czeczenów Ramzana Kadyrowa z apelem, żeby go przyjął do oddziału Achmat. Do Kanady bał się wracać z obawy, że ktoś odkryje jego „rosyjski epizod”.



Laken P. załamał się w warszawskim hotelu pod wpływem alkoholu. Co powiedział śledczym?

Następnie wyjechał do Polski – miał sam podjąć tę decyzję, a prowadzący agent ją zaakceptował. Na starym paszporcie (który jednak zachował) 17-latek pod koniec maja 2024 roku przyleciał do Warszawy. Po dwóch dniach pobytu w hotelu, pod wpływem alkoholu wyznał, że jest „rosyjskim szpiegiem” i chce się oddać w ręce policji.