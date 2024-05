Alarm BRAVO przedłużony. Polska spodziewa się cyberataków

Analiza zamachu na słowackiego premiera Roberta Ficę, jakiej dokonało kierownictwo Służby Ochrony Państwa, a także ustalenia polskich służb nie dały podstaw do wzmocnienia ochrony prezydenta i premiera oraz innych osób ochranianych, w tym obiektów w nadzorze SOP – Pałacu Prezydenckiego czy KPRM. Uznano, że jest ona wystarczająca – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Reklama

To jednak nie oznacza, że zagrożenia nie ma. – Takie zagrożenia jak to na Słowacji od dawna są u nas brane pod uwagę, jednak to, co tam się stało, nie jest powodem do podejmowania nerwowych i przesadnych ruchów w SOP. Zagrożenia naszych osób objętych ochroną są cały czas analizowane i aktualizowane. Gdyby ta konkretna sytuacja wymusiła istotne zwiększenie poziomu ochrony, to to by oznaczało, że te nasze analizy i rozpoznawanie zagrożeń są niewiele warte – mówi nam osoba związana z SOP. Nie rekomendowano premierowi odwołania spotkań w terenie – ostatnie odbył w Białymstoku przy sporej liczbie SOP, ale bez kontaktu osobistego z publicznością. Podobnie ma zostać zorganizowany wiec w Warszawie 4 czerwca.

Donald Tusk dostaje groźby pozbawienia życia od lat

Premier Donald Tusk od lat jest celem ataków w internecie i gróźb pozbawienia życia. Po postrzeleniu premiera Ficy ujawnił wpis w portalu X: „Słowacy dali nam dzisiaj przykład, co należy zrobić z Donaldem Tuskiem, jeśli uwali CPK...”. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec w TVN24 przyznał, że policja w podobnych sprawach prowadzi już kilkadziesiąt postępowań.

Ochrona premiera Słowacji popełniła wiele błędów – zarówno przed zamachem, jak i tuż po nim. I mogą się one zdarzyć wszędzie. – Po pierwsze, niewiele służb na świecie stać na to, by sprawdzić wszystko i wszystkich w każdym miejscu pobytu osoby ochranianej. Na to mogą sobie pozwolić USA, Izrael czy Rosja. Po drugie, ogromna większość osób ochranianych nie słucha funkcjonariuszy i robi rzeczy, na które ochrona nie pozwala – mówi nam oficer ochrony.