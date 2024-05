Pożar na Marywilskiej. Podpalenie na zlecenie z Rosją w tle?

W sprawie jest wiele pytań – jak to, kiedy naprawdę wybuchł pożar. Straż pożarna twierdzi, że wezwanie otrzymała o 3.30 i przybyła po 11 minutach. Po pół godzinie zabezpieczenia pożarowe (kurtyny, które powinny opaść i odciąć pożar) straciły odporność – kiedy straż przyjechała o 3:41, ogień prawdopodobnie przedostał się już do sąsiednich stref pożarowych.

Ktoś wykorzystał „słabości” Marywilskiej?

– Interesujące jest i to, że hala H była usytuowana od strony najmniej uczęszczanej, gdzie wokół nie ma prawie innej zabudowy, a niezauważone operowanie w nocy jest najłatwiejsze. Czy ktoś to wykorzystał? – pyta jeden z naszych rozmówców.

Na filmach w internecie widać, że pożar ewidentnie zaczął się w północno-wschodnim narożniku. Szybko roznosił się poprzez dach, do czego prawdopodobnie przyczyniły się otwierające się klapy dymowe w miarę postępującego zadymienia, a reszty dokonał wiatr, przenosząc palące się elementy do kolejnych stref. Hala nie miała systemu tryskaczowego – było to zgodne z wymogami rozporządzenia.

– Grzechem pierworodnym mógł być projekt tego centrum zakładający jedną zwartą bryłę o bardzo niskiej odporności pożarowej, który nie przewidział, że w halach będzie zmagazynowana bardzo duża ilość towaru, i to łatwo zapalnego – mówi nasz informator. Może dlatego grupa przestępcza wybrała właśnie ten obiekt na swój cel.

Szef MSWIA Tomasz Siemoniak zapowiedział, że po pożarze hali wystąpi o nowelizację przepisów.