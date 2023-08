Agent GRU zwerbował w Polsce 16-letniego Ukraińca. Eksperci: mamy problem

Dlaczego GRU sięgnęło po amatorów?

– Niski „koszt uzyskania przychodu”. W razie wpadki ryzyko dla rosyjskiego wywiadu utraty wartościowych aktywów w postaci oficerów wywiadu jest praktycznie zerowe – wyjaśnia Jarosław Jakimczyk, dziennikarz, niezależny analityk ds. służb specjalnych. – Zadania i instruktaż były przekazywane zdalnie, wszystko koordynował bezpośrednio oficer GRU z Moskwy – podkreśla Jakimczyk. I uważa, że wykonanie przez amatorów tak poważnych działań jak wysadzanie pociągów, było realne.

Czytaj więcej Społeczeństwo Nieuprawnione nadawanie sygnału radio-stop. Kolejarze słyszeli hymn Rosji? PKP Polskie Linie Kolejowe - jak informuje tvn24.pl - potwierdziły, że w nocy z piątku na sobotę w województwie zachodniopomorskim odnotowano nieuprawnione nadawanie sygnału radio-stop, co zakłóciło kursowanie pociągów.

Nasze źródło w służbach wskazuje, że chodziło o fizyczne niszczenie torów, nie podkładanie pod nie bomb.

Nie tylko pieniądze

Znaczna część ukraińskich uchodźców pochodzi ze wschodniej Ukrainy. I według naszych ustaleń z tych terenów są zwerbowani przez GRU szpiedzy. – To sugeruje, że nie tylko pieniądze legły u podstaw tej współpracy, ale i pochodzenie, sentymenty – uważa gen. Skrzypczak. Np. ojciec jedynego w siatce Rosjanina (hokeisty) – jak mieli ustalić śledczy – pracuje w biurze konstrukcyjnym Tupolewa.

Jak mówi Stanisław Żaryn, „problemem jest to, że siatka była złożona z cudzoziemców, którzy nie odznaczają się niczym specjalnym i są w Polsce codziennością”. – Tu nie było żadnych werbunków osobowych typowych dla służb. Było poszukiwanie ludzi, którzy za pieniądze wykonają konkretne zlecenie, udokumentuje je i otrzymają następne – mówi Żaryn, przyznając, że „część z członków siatki to osoby, które przybyły do Polski w ostatnich miesiącach”. Marek Biernacki, członek sejmowej Komisji Służb Specjalnych zaznacza: – Powinniśmy łapać agenturę rosyjską w naszym kraju, lepiej chronić infrastrukturę krytyczną, bo to dzisiaj kuleje. Polska powinna współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i policją – mówi.