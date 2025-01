Policjant pisał do ministra bez wiedzy przełożonych i dostał naganę. Co orzekł NSA?

Przesunięty z wysokiego stanowiska w jednym z pododdziałów policjant odwołał się od tej decyzji drogą służbową, zawiadamiając o niej też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W tym samym czasie został on upoważniony do kontaktu z szefem resortu w imieniu zarządu wojewódzkiego związku zawodowego tak, by mógł bezpośrednio występować do niego w imieniu zrzeszenia.

Pismo do ministra podważyło zaufanie do policji?

Ministra poinformował jednak o kolejnej zmianie swojej sytuacji – delegowaniu do czasowego pełnienia służby w komendzie rejonowej. Zawiadomienie w tej sprawie potraktował jako kontynuację prowadzonej już wcześniej korespondencji.

Inaczej na to działanie spojrzeli jednak jego przełożeni – wobec funkcjonariusza wszczęto postępowanie dyscyplinarne, a następnie ukarano go naganą. Uznano, że „samowolnie” kontaktując się z resortem, nie zachował drogi służbowej i naruszył dyscyplinę. Pełniąc służbę, był zaś zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej, wypełniania wydawanych mu poleceń i pogłębiania społecznego zaufania do policji. W wysłanym piśmie zaś – jak oceniono – podważył kompetencje swojego przełożonego do kierowania podległą mu jednostką i zarzucił, że minister nie jest informowany o rzeczywistej kondycji pododdziału. Tym samym swoim zachowaniem naruszył przepisy ustawy o policji.