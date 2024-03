Pielęgniarki zrobią USG. Takie uprawnienie uzyskali już ratownicy medyczni

Dorota Ronek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przypomina, że większość pielęgniarek to pracownice z długoletnim doświadczeniem, pracujące w systemie jeszcze przed ratownikami medycznymi, zatem nie mogą mieć niższych uprawnień od ratowników. Dodajmy, że kształcenie zawodowe ratowników medycznych prowadzone jest od 1992 r.

Naczelna Izba Lekarska oczekuje wprowadzenia odpowiednich wymogów

Do umożliwienia wykonywania USG przez ratowników medycznych jedynie po ukończeniu kursu krytycznie odniosła się Naczelna Izba Lekarska. W ocenie lekarzy do wykonywania tego badania wymagane jest ukończenie co najmniej kilkutygodniowego stażu w pracowni USG i odpowiedni nadzór specjalistyczny przy wykonywania tych badań.

Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej wskazuje, że identyczne zdanie samorząd lekarski ma w kwestii nadania takich uprawnień jedynie po kursie pielęgniarkom. Jak zaznacza, lekarze, aby wykonywać badanie USG muszą zrobić specjalizację, która trwa pięć lat albo ukończyć kurs i uzyskać certyfikację Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, które ma naprawdę wyśrubowane wymogi. - Nie można zatem doprowadzić do sytuacji, że pielęgniarki czy ratownicy medyczni będą mogli wykonać takie badanie jedynie po krótkim przeszkoleniu — dodaje Jakub Kosikowski.



Dorota Ronek, przypomina, że w zespole ratownictwa medycznego nie zawsze są lekarze, zatem wtedy możliwość wykonania przez pielęgniarki USG będzie przydatna - Nie obawiają się związanej z tym odpowiedzialności — dodaje.



Projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego zakłada także możliwość podawania przez pielęgniarki pacjentom leku noradrenalinum, prasugrel oraz tranexamic acid.

