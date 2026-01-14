Rzeczpospolita
Jest wyrok w sprawie Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Co orzekł sąd?

Uchwała o ustanowieniu Strefy Czystego Transportu w Krakowie jest tylko w części nieważna - orzekł w środę tamtejszy sąd administracyjny. Strefa Czystego Transportu w Krakowie nadal jednak obowiązuję.

Publikacja: 14.01.2026 14:28

Ogólnopolski protest przeciwko krakowskiej Strefie Czystego Transportu przed Muzeum Narodowym w Krak

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Nadia Senkowska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargi złożone przez osoby fizyczne m.in. posła i byłego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, a także gminy Skawina. Uwzględniając w pewnym zakresie skargę wojewody uznał jednak, że uchwała w części jest nieważna. Orzeczenie jest nieprawomocne, a Strefa Czystego Transportu w Krakowie nadal funkcjonuje. 

Wojewoda zakwestionował zróżnicowanie mieszkańców 

Decyzja w sprawie tzw. nowej uchwały o ustanowieniu Strefy Czystego Transportu w Krakowie, która w stolicy Małopolski – w obecnym kształcie – obowiązuje zaledwie od początku bieżącego roku, to zapewne nie koniec trwającej prawnej batalii.

Przypomnijmy, że wątpliwości wojewody budziło m.in. zróżnicowanie sytuacji właścicieli starych aut spoza i z Krakowa, bo tylko ci drudzy zwolnieni zostali z opłat. Wojewoda przedstawił też argument, jakoby przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu odnotowano tylko na stacji pomiarów przy krakowskich Alejach, czyli jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Z tymi argumentami polemizowali w sądzie m.in. reprezentanci miasta i Fundacji Frank Bold. Podnosili oni zaś argumenty o konieczności zadbania o zdrowie osób szczególnie narażonych na konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Odpierali zaś argumenty o rzekomym różnicowaniu krakowian i mieszkańców gmin ościennych.

Przepisy tzw. nowej uchwały, które ostatecznie weszły w życie, wprowadziły nowe zasady wjazdu do ok. 60 proc. obszaru miasta. Samochody poruszające się po SCT muszą spełniać nowe wymogi dotyczące norm emisji spalin. Z konieczności ich spełnienia zwolnieni są zameldowani i płacący tam podatki mieszkańcy, jeśli swoje auta kupili przed 26 czerwca ubiegłego roku. Zwolnienia przysługują też m.in. osobom z niepełnosprawnościami, pacjentom korzystającym ze specjalistycznych świadczeń medycznych w krakowskich placówkach oraz właścicielom pojazdów zabytkowych i specjalnych, czyli np. kamperów czy food trucków. Dla wszystkich pozostałych przewidziano trzyletni okres przejściowy, co oznacza, że do 2028 r. będą mogli oni wjeżdżać do SCT za opłatą.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie: rośnie opór przeciwko SCT, zwolennicy biją na alarm w sprawie zanieczyszczenia powietrza

Nowe przepisy od początku wzbudzają kontrowersje, jednak odkąd weszły w życie konflikt wokół tej kwestii zaczął się zaostrzać. W mieście odnotowuje się przypadki kradzieży lub niszczenia znaków oznaczających SCT. Organizowane były też protesty, a przeciwnicy strefy są zdania, że zmiany to przede wszystkim cios w kieszenie biedniejszych, który odbije się na mieszkańcach okolicznych miejscowości i nie przyniesie oczekiwanych rezultatów

Władze miasta, a także organizacje i zwolennicy SCT przekonują zaś, że normy nie są na tyle restrykcyjne, żeby doprowadziły do wykluczenia którejkolwiek z grup. Ich wprowadzenie to zaś konieczność, aby skutecznie chronić zdrowie i życie, szczególnie dzieci, osób starszych i tych cierpiących na różnego rodzaju schorzenia, np. astmę. Biją też na alarm, przedstawiając zatrważające statystyki dotyczące zanieczyszczenia powietrza i skutków oddychania nim. I przypominają, że na tworzenie stref czystego transportu w miastach pozwala ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Kraków Sądy Administracyjne strefa czystego transportu
