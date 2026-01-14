Aktualizacja: 14.01.2026 14:47 Publikacja: 14.01.2026 14:28
Ogólnopolski protest przeciwko krakowskiej Strefie Czystego Transportu przed Muzeum Narodowym w Krakowie
Foto: PAP/Łukasz Gągulski
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargi złożone przez osoby fizyczne m.in. posła i byłego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, a także gminy Skawina. Uwzględniając w pewnym zakresie skargę wojewody uznał jednak, że uchwała w części jest nieważna. Orzeczenie jest nieprawomocne, a Strefa Czystego Transportu w Krakowie nadal funkcjonuje.
Czytaj więcej
O dalszych losach Strefy Czystego Transportu w Krakowie, która objęła znaczną część miasta, wkrót...
Decyzja w sprawie tzw. nowej uchwały o ustanowieniu Strefy Czystego Transportu w Krakowie, która w stolicy Małopolski – w obecnym kształcie – obowiązuje zaledwie od początku bieżącego roku, to zapewne nie koniec trwającej prawnej batalii.
Czytaj więcej
Kraków będzie drugim po Warszawie polskim miastem, w którym zacznie obowiązywać strefa czystego t...
Przypomnijmy, że wątpliwości wojewody budziło m.in. zróżnicowanie sytuacji właścicieli starych aut spoza i z Krakowa, bo tylko ci drudzy zwolnieni zostali z opłat. Wojewoda przedstawił też argument, jakoby przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu odnotowano tylko na stacji pomiarów przy krakowskich Alejach, czyli jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Z tymi argumentami polemizowali w sądzie m.in. reprezentanci miasta i Fundacji Frank Bold. Podnosili oni zaś argumenty o konieczności zadbania o zdrowie osób szczególnie narażonych na konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Odpierali zaś argumenty o rzekomym różnicowaniu krakowian i mieszkańców gmin ościennych.
Przepisy tzw. nowej uchwały, które ostatecznie weszły w życie, wprowadziły nowe zasady wjazdu do ok. 60 proc. obszaru miasta. Samochody poruszające się po SCT muszą spełniać nowe wymogi dotyczące norm emisji spalin. Z konieczności ich spełnienia zwolnieni są zameldowani i płacący tam podatki mieszkańcy, jeśli swoje auta kupili przed 26 czerwca ubiegłego roku. Zwolnienia przysługują też m.in. osobom z niepełnosprawnościami, pacjentom korzystającym ze specjalistycznych świadczeń medycznych w krakowskich placówkach oraz właścicielom pojazdów zabytkowych i specjalnych, czyli np. kamperów czy food trucków. Dla wszystkich pozostałych przewidziano trzyletni okres przejściowy, co oznacza, że do 2028 r. będą mogli oni wjeżdżać do SCT za opłatą.
Czytaj więcej
Konstytucja nie gwarantuje nam prawa do jeżdżenia autem - podkreśla Miłosz Jakubowski, radca praw...
Nowe przepisy od początku wzbudzają kontrowersje, jednak odkąd weszły w życie konflikt wokół tej kwestii zaczął się zaostrzać. W mieście odnotowuje się przypadki kradzieży lub niszczenia znaków oznaczających SCT. Organizowane były też protesty, a przeciwnicy strefy są zdania, że zmiany to przede wszystkim cios w kieszenie biedniejszych, który odbije się na mieszkańcach okolicznych miejscowości i nie przyniesie oczekiwanych rezultatów
Czytaj więcej
Wojewoda małopolski zdecydował, że zaskarży nową uchwałę o Strefie Czystego Transportu w Krakowie...
Władze miasta, a także organizacje i zwolennicy SCT przekonują zaś, że normy nie są na tyle restrykcyjne, żeby doprowadziły do wykluczenia którejkolwiek z grup. Ich wprowadzenie to zaś konieczność, aby skutecznie chronić zdrowie i życie, szczególnie dzieci, osób starszych i tych cierpiących na różnego rodzaju schorzenia, np. astmę. Biją też na alarm, przedstawiając zatrważające statystyki dotyczące zanieczyszczenia powietrza i skutków oddychania nim. I przypominają, że na tworzenie stref czystego transportu w miastach pozwala ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Czytaj więcej
Miasta, liczące ponad 100 tys. mieszkańców będą zobowiązane do kupowania wyłącznie autobusów zero...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Za kilka miesięcy wyniki zdawalności każdego egzaminatora na prawo jazdy będzie można sprawdzić w dostępnym dla...
Rząd chce dać spółdzielniom mieszkaniowym roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieod...
Resort rozwoju szuka sposobu na ukrócenie plagi nielegalnego przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery rob...
Prawnicy sceptycznie oceniają zawarte w petycji, skierowanej do marszałka Sejmu, postulaty środowisk taksówkarsk...
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w systemie sędziowskich dyscyplinarek. Resort chce m.in. żeby rzeczn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas