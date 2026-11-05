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Rozmowa z prof. Ryszardem Piotrowskim:

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym. Zgromadzenie Ogólne uznało, że ośmiu sędziów wystarczy do kworum

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się w miniony piątek, gdy Anna Korwin-Piotrowska została ogłoszona osobą kierującą pracami TK. Wydała wówczas zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W reakcji na te wydarzenia przed siedzibą TK nasilił się protest. Pojawił się tam również Bogdan Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes Trybunału pozostaje jedynym administratorem jego budynku. Stwierdził też, że „wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca”.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i w piątek późnym wieczorem wrócił do Warszawy. Spotkał się m.in. z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK. W sobotę nad ranem wydał oświadczenie, w którym stwierdził m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

W sobotę wieczorem orędzie wygłosił premier Donald Tusk. Podkreślił w nim m.in., że „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.

We wtorek w siedzibie Trybunału odbyło się Zgromadzenie Ogólne TK pod przewodnictwem Anny Korwin-Piotrowskiej. Wzięło w nim udział ośmioro sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Było wśród nich troje sędziów, od których prezydent odebrał ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, oraz pięcioro pozostałych, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, używając formuły „wobec prezydenta”, a następnie przekazali je w formie pisemnej do Kancelarii Prezydenta.

Podczas zgromadzenia ustalono, że do udziału w nim uprawnionych jest 12 osób. Stwierdzono również, że liczba obecnych spełnia wymóg kworum wynoszącego co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby sędziów Trybunału. W trakcie obrad przyjęto m.in. plan budżetowy TK na przyszły rok. Wylosowano także rzeczników dyscyplinarnych spośród sędziów Trybunału oraz składy orzekające w sprawach dotyczących zarządzeń o przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.