Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Decyzja Rady jest bezpośrednią odpowiedzią na wniosek sędziego Konrada Mielcarka, który uznał publicznie głoszone komentarze szefa resortu sprawiedliwości za personalny atak godzący w niezależność sędziowską i zaufanie.
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Ja nie krytykuję osoby pana sędziego, ale jego zachowania, które są udokumentowane. Uważam, że każdy, kto przed laty podpisał listę poparcia dla kandydatów do neo-Krajowej Rady Sądownictwa, powinien mieć postępowanie dyscyplinarne. Pan Mielcarek zdobył tytuł neosędziego. Sąd wyższej instancji w jednej ze spraw, w której on orzekał, jasno powiedział, że nie został on prawidłowo powołany. Mimo to powierzono mu funkcję komisarza wyborczego. A to w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przez wielu było oceniane jako nagradzanie tak zwanych swoich zaufanych ludzi. Co więcej, pan Mielcarek usuwa teraz swoje wpisy w mediach społecznościowych, które z apolitycznością mają niewiele wspólnego. Mamy więc poważny problem systemowy. Niestety, nie możemy tych ludzi dzisiaj zweryfikować przed sądem dyscyplinarnym, ponieważ nadal funkcjonuje Izba Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym, zabetonowana przez neosędziów, za których wszyscy płacimy wysokie odszkodowania. Neosędziowie czują się więc w jakiś sposób bezkarni, bo są chronieni przez tę Izbę w SN. Widać to przy rozpatrywaniu różnych wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego. Dlatego też nie uważam, że nie można pokazywać tego przypadku i go krytykować.
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To zupełnie coś innego. Stawaliśmy w obronie praworządności. Już nie mówię o tym, jak było uzasadnione to orzeczenie, bo to jest kwestia prawna. Ja mówię tylko o tym, jak wygląda kariera pana sędziego Mielcarka.
To określenie jest figurą retoryczną i publicystyczną. Widzę kilkudziesięciu takich sędziów w skali całego kraju, którzy zamiast chronić organ konstytucyjny, przykładali rękę do jego zniszczenia. I działo się to w czasach ministra Zbigniewa Ziobry na podstawie przepisów tworzonych w zarządzanym przez niego Ministerstwie Sprawiedliwości. Uważam więc, że taka wypowiedź jest adekwatna do zachowania tego człowieka.
Nie, ja to mówiłem o składzie sądu i o orzeczeniu. Możemy zacząć dyskutować o szczegółach, ale z tym poczekajmy. Staram się być powściągliwy, bo jeszcze jest przecież druga instancja sądowa. Widziałem w mediach fragmenty uzasadnienia tej decyzji, z którymi głęboko się nie zgadzam.
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Jestem gotowy. Chciałbym jednak, żeby sędzia Konrad Mielcarek był gotowy pokazać swoje media społecznościowe, które dziś ukrywa.
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