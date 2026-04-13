W ciągu najbliższych dwóch tygodni ma zostać wszczęta procedura wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w tym czasie rozpisze konkurs na następnego sędziego TK. Już w czerwcu bowiem zwolni się jedno miejsce w Trybunale.

Reklama Reklama

Sejm wybierze sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kończy się kadencja Andrzeja Zielonackiego

W dniu 28 czerwca 2026 roku zakończyć ma się kadencja sędziego Andrzeja Zielonackiego, który w Trybunale zasiada od 2017 roku, wybrany na to stanowisko po zakończeniu kadencji przez dotychczasowego wiceprezesa TK Stanisława Biernata. W związku z tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w poniedziałek, że wszczęta zostanie procedura wyboru nowego sędziego, tak, by zdążyć ze zbliżającym się czerwcowym terminem.

Sędziowie TK i ich kadencje Foto: PAP

W marcu 2026 roku Sejm wybrał 6 osób na stanowiska sędziów TK. Dwoje z nich – Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska – 1 kwietnia na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego złożyło wobec niego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Objęli oni już urzędy w gmachu TK. Pozostała czwórka wzięła udział w uroczystości zorganizowanej w Sejmie 9 kwietnia: złożyli wówczas ślubowanie z użyciem formuły, iż robią to „wobec prezydenta”, którego nie było wówczas w Sali Kolumnowej. Część prawników i konstytucjonalistów zakwestionowała legalność i prawny skutek tak złożonego ślubowania, a prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie udostępnił czwórce sędziów ich gabinetów oraz spraw do rozpatrzenia. Zapowiedzieli oni w związku z tym wytoczenie Trybunałowi Konstytucyjnemu powództwa przed sądem pracy.

Sejmowe ślubowanie czwórki sędziów TK. Eksperci podzieleni

– To nie sędziowie odmawiają złożenia ślubowania, lecz prezydent arbitralnie uchyla się od swego uczestnictwa w ceremoniale ukształtowanym przez zwyczaj na tle ustawy. Wobec tego zorganizowanie uroczystości w innej postaci oznacza nie obejście ustawy, tylko inne, nie naruszające ustawy, ujęcie dotychczasowego zwyczajowego ceremoniału – mówiła „Rzeczpospolitej” prof. Ewa Łętowska.

– Skoro prezydent postanowił zerwać z dotychczasowym zwyczajem odbierania ślubowania w Pałacu Prezydenckim i dopuszcza się deliktu konstytucyjnego, to należy poszukiwać alternatywnych form zaprzysiężenia – komentował dr Maciej Pach, konstytucjonalista z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN.

Innego zdania są m.in. prof. Jacek Zaleśny i prof. Ryszard Piotrowski.

– Ostatnim elementem procedury objęcia urzędu sędziego TK jest złożenie ślubowania wobec prezydenta. Dopiero w tym momencie następuje nawiązanie stosunku służbowego sędziego. Zdarzenie w postaci złożenia ślubowania przed innym podmiotem nie wywołuje skutków w zakresie objęcia urzędu sędziego TK – argumentował konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

– To nie jest ślubowanie, raczej manifestacja polityczna, do której ci sędziowie nie są uprawnieni – oceniał sytuację konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski.