Według prezes Manowskiej to wezwanie do zwołania przez nią pełnego składu Trybunału Stanu nie mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo, w tym k.p.k., i jest próbą wykreowania nowego uprawnienia. Jak pan na to odpowie?

Prosto. Odpowiednie zastosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego na podstawie artykułu 18 ust. 2 ustawy o Trybunale Stanu pozwala na sięgnięcie po tego rodzaju rozwiązanie procesowe, które zastosował trzyosobowy skład. Przyjmuję, że pani prezes nie zna procedury karnej. Ponadto jej kuriozalne oświadczenie wprowadza nowy standard funkcjonowania przewodniczącego Trybunału Stanu i nie ma żadnego oparcia w przepisach. Czy ktokolwiek wyobraża sobie sytuację, w której prezes sądu rejonowego komentuje orzeczenia wydawane w tym sądzie, bo mu się nie podobają?

Prezes Manowska twierdzi też, że oczekiwanie załatwienia tej sprawy, w tak krótkim czasie, jaki został jej dany, można uznać za naiwność. Jej zdaniem wasze działanie ma wyraźnie polityczne podłoże. O jakie polityczne motywy chodzi?

Pani prezes Manowska była kiedyś czynnym politykiem, wiceministrem sprawiedliwości i być może jest to jakaś naleciałość. Jednak nie wszystko na świecie jest polityką. To, co zrobił trójkowy skład Trybunału Stanu, ma podstawę w przepisach. Poza tym sugestia, że rozstrzygnięcie tych zagadnień prawnych miałoby trwać dwa lata, świadczy o tym, że pani Manowska jest przyzwyczajona do stylu pracy, w którym sprawy rozpatrywane są przez długie lata. W istocie to nie są skomplikowane zagadnienia, a termin zakreślony do ich rozpoznania jest wystarczający do zorganizowania posiedzenia pełnego składu Trybunału i przeanalizowania tych zagadnień przez wszystkich członków Trybunału Stanu. Skandaliczne jest też sugerowanie przez prezes Manowską, że należy sporządzić jakiś projekt orzeczenia w sprawie zagadnienia, zanim pozna się stanowisko członków Trybunału. Wskazywanie, że coś należałoby zrobić poza posiedzeniem pełnego składu przywodzi mi na myśl złe skojarzenia.

Od dwóch lat jako członkowie Trybunału Stanu domagacie się zwołania pełnego składu, aby – cytując pana – „zmienić regulamin i zlikwidować jedynowładztwo Małgorzaty Manowskiej” w tym organie. Czy zatem obecne działania w sprawie Świrskiego nie mają być sposobem na przymuszenie Manowskiej do tego?

Jeżeli te zagadnienia zostaną rozstrzygnięte w ten sposób, że nie jest dopuszczalne kształtowanie składów orzekających Trybunału Stanu na podstawie zarządzenia pani Manowskiej, to konieczne będzie uchwalenie nowego regulaminu Trybunału albo znowelizowanie obecnego. Faktem jest, że regulamin przypisuje za daleko idące kompetencje przewodniczącemu Trybunału Stanu.