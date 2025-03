Jak ta kognicja sądów powinna wyglądać?

Nie ma jednozdaniowej odpowiedzi. Warto przyjrzeć się, jak to wygląda za granicą, i skorzystać z najlepszych rozwiązań. Oczywiście wszystko musi odbywać się zgodnie z naszą konstytucją i jej art. 45, który gwarantuje dziś obywatelom bardzo szeroki dostęp do sądu. Pamiętajmy, że to wynika z doświadczeń poprzedniego systemu, kiedy ten dostęp do sądu był ograniczany i większość konstytucji państw, które odzyskały suwerenność po 1990 r., wprowadziła bardzo szerokie gwarancje dla obywateli. Tylko że już po blisko 30 latach obowiązywania konstytucji widzimy, że pewne rozwiązania są nieżyciowe, zbyt drogie z punktu widzenia państwa, a nawet uderzają w samych obywateli, gdyż doprowadzają do ogromnej przewlekłości postępowania i fikcji dostępu do sądu. Przykładowo nie mamy żadnego kryterium wartości przedmiotu sporu w dostępie do sądu. Możemy powiedzieć, że aktualnie nie pozwala na to konstytucja. Musimy się jednak zastanowić, czy nie ma innych wartości – jak szybkość rozpoznania sprawy czy to, żeby uzyskać efektywną ochronę prawną? Być może zatem istnieje możliwość wyjęcia drobniejszych spraw, przynajmniej w pewnym zakresie, poza sądownictwo powszechne, pozostawiając jednak kontrolę sądową na pewnym dalszym etapie. Pamiętajmy także, że nasza konstytucja gwarantuje obywatelowi pełne dwie instancje w każdej sprawie. To jest raczej ewenement w Europie, w większości krajów apelacja dostępna jest dopiero od pewnej kwoty (przykładowo we Francji jest to 5 tys. euro). Można zatem zastanowić się, czy istnieje możliwość adaptacji tego typu rozwiązań w polskim systemie prawnym przy zachowaniu gwarancji konstytucyjnych. Trzeba także wrócić do tematu upowszechniania mediacji, być może też rozważenia jej jako elementu obligatoryjnego poprzedzającego postępowanie sądowe. W mojej ocenie jest tu nad czym pracować.

Jaki ma pan pomysł na instytut jako nowy szef?

Pomysły są trzy. Pierwszy kierunek to tradycyjny dla instytutu rozwój i pogłębianie badań praktyki sądowej. W szczególności badania spraw najbardziej aktualnych w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Moim założeniem jest, żeby przynajmniej połowa prowadzonych badań była oparta na analizie akt sądowych. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce i jedną z niewielu w Europie, która bada praktykę przez pryzmat akt sądowych. Polega to na tym, że zbieramy akta, analizujemy je, opracowujemy i w ten sposób otrzymujemy odpowiedź na temat działania konkretnej instytucji w praktyce. Warto podkreślić, że jako jedyni mamy podstawę prawną do żądania tych akt od sądów. Mamy także specjalistów i warto ten potencjał wykorzystywać na coraz większą skalę. W ostatnich latach właśnie ten rodzaj badań był jednak ograniczany. Rozwój badań aktowych chciałbym połączyć z rozwojem zagadnienia metodologii ich prowadzenia. W czerwcu planujemy konferencję metodologiczną, w której pokażemy, jak te badania prowadzimy. Docelowo zależy mi, aby jeszcze w tym roku instytut wydał podręcznik badacza praktyki sądowej. To pozwoli ujednolicić ten rodzaj badań i oprzeć je na jednakowych, sprawdzalnych i transparentnych kryteriach.

To pierwszy i kluczowy, a zaniedbany wcześniej, pomysł na nową działalność instytutu. Co dalej?