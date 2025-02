W związku z tym, że kadencja obecnej prezes upływa 27 lutego 2025 r., a do SN nie wpłynęło do środy kontrasygnowane przez premiera postanowienie prezydenta o wyznaczeniu sędziego do prowadzenia obrad, prezes Lemańska zrezygnowała z kandydowania i przeprowadziła zgromadzenie wyborcze sędziów orzekających w IKNiSP. W wyniku głosowania, w którym po rezygnacji prezes wzięło udział czterech kandydatów, wyłoniono trzech kandydatów. To oni zostaną przedstawieni prezydentowi celem powołania prezesa SN kierującego pracą IKNiSP. Głosowało 15 sędziów, Tomasz Demendecki, Aleksander Stępkowski i Krzysztof Wiak uzyskali odpowiednio: 7, 2 i 5 głosów poparcia.

Zadania Izby Kontroli SN i kompetencje jej prezesa. To nie tylko sprawy wyborcze

Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie tylko orzeka o ważności wyborów i referendum ogólnokrajowego (i protestach wyborczych), co czyniła od kilku już wyborów, ale ma szereg bieżących zadań. Rozpatruje m.in odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych; sprawy z zakresu zamówień publicznych; ochrony konkurencji i konsumentów oraz regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty, transportu kolejowego.

Do tej Izby należy rozpoznawanie wniosków lub oświadczeń dotyczących wyłączenia sędziego albo o oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postępowanie, obejmujących zarzut braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego. A także rozpoznawanie innych spraw z zakresu prawa publicznego niezastrzeżonych do właściwości innych izb SN.

Co się tyczy kompetencji prezesa Izby, to kieruje on jej pracami: m.in. zwołuje zgromadzenie sędziów izby, zawiadamia pierwszego prezesa SN (ten kieruje całym SN) o ujawnieniu się rozbieżności w wykładni przepisów prawa będących podstawą orzekania sądów powszechnych lub SN i potrzebie przedstawienia wniosku o ich rozstrzygnięcie; wyznacza członków składu orzekającego, w tym przewodniczącego; zwraca się do prokuratora generalnego, Prokuratury Krajowej albo do innego organu o zajęcie stanowiska na piśmie w sprawie, w której orzeka SN. Czuwa nad sprawnością postępowania oraz terminowością sporządzania uzasadnień orzeczeń. Na czas swej nieobecności prezes wyznacza zastępcę spośród przewodniczących wydziałów lub ich zastępców.