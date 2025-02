Mówiąc językiem mniej prawniczym, nie jest on stroną w tej sprawie, a dotyczyła go ona o tyle, że był wyznaczony do niej na sprawozdawcę. Nie chciał w niej orzekać, ale jego wniosek o wyłączenie z tej sprawy nie znalazł akceptacji sędziów, którzy ten wniosek rozpatrywali (sędzia nie może bowiem wyłączyć się sam). Tak się składa, że sędzia Dończyk jest z tzw. starego nadania, a tamci sędziowie z nowego.

Perturbacje sędziego Dończyka

Sędzia Dariusz Dończyk już nieraz występował o wyłączenie go ze sprawy frankowej, gdyż ma kredyt frankowy z żoną, o czym publicznie mówił. Jednak po uchwale frankowej całej Izby Cywilnej, która rozstrzygnęła szereg spornych kwestii frankowych, SN coraz częściej uznaje, że posiadania takiego kredytu nie uzasadnia z automatu wyłączenia sędziego frankowicza z takiej sprawy (szerzej w "Rz" "Sędzia frankowicz może orzekać. Sąd Najwyższy zdecydował").

W tej sprawie frankowej, która dotarła do SN, sędzia Dończyk też złożył wniosek o wyłączenia go od rozpoznania sprawy (choć nie podano czy tylko z powodu kwestii frankowych) i prawomocnym postanowieniem z 14 listopada 2023 r. SN ten wniosek oddalił. Następnie trójka sędziów, w tym sędzia Dończyk, orzekła w maju ub.r., że postanowienie o owej odmowie wyłączenia, nie jest orzeczeniem SN w rozumieniu art. 52 k.p.c. oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP; i wystąpiła do prezes Izby Cywilnej SN o nowy przydział tej sprawy sędziom spełniającym unijne kryteria tj. ze starego nadania z udziałem KRS w składach sprzed 2017 r.

Jako uzasadnienie owa trójka sędziów wskazała orzeczenia TSUE i ETPCZ m.in. ze skargi Wałęsa przeciwko Polsce oraz w uchwale składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy SN z 23 stycznia 2020 r. (z wyłączeniem jednak sędziów z nowego nadania z 23 stycznia 2020 r.), którą kilka miesięcy później Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną.