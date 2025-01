– To świetny model w teorii, ale w praktyce rodzi dużo ryzyk wynikających z nadmiernej perswazyjności systemów AI. Biorąc pod uwagę liczbę spraw, jakie sędziowie mają w referatach, i presję na tempo ich rozstrzygania, będzie pokusa, by powielać bez właściwej refleksji automatycznie generowane sugestie – mówi dr Dymitruk.

8,5 mln tyle spraw cywilnych wpłynęło do sądów w 2023 roku i stanowią one 63 proc. ogółu

16,6 miesiąca tyle wynosi średni czas postępowania (w sprawach procesowych) cywilnego przed sądem I instancji

Alternatywą jest podejście, w którym model AI nie jest na początku procesu podejmowania decyzji, lecz na końcu. Czyli sędzia czy np. referendarz sądowy podjął już decyzję, a następnie system sztucznej inteligencji ewaluuje jego rozumowanie, naświetlając ewentualne dowody, pominięte orzecznictwo, czy zwracając uwagę na jakiś fakt zawarty w stanowisku strony.

Niezbędne pożegnanie z papierem w polskich sądach

– Z drugiej strony trzeba sobie zdawać sobie sprawę, że w tym modelu możemy nie być w stanie osiągnąć tego, co najczęściej jest intencją wprowadzenia AI do wymiaru sprawiedliwości, a więc przyspieszenia postępowania. To może wręcz wydłużyć proces wydawania rozstrzygnięcia, za to może sprawić, że dane orzeczenie będzie lepszej jakości – przyznaje ekspertka, która zaznacza, że wszelkie wykorzystanie AI w sądownictwie wymaga cyfryzacji postępowania i wprowadzenia elektronicznych akt.

A to idzie opornie. System doręczeń elektronicznych wciąż umożliwia tylko komunikację sądu z adwokatem, a w drugą stronę pisma składane są na papierze. Od czasów pandemii część rozpraw odbywa się online, ale co do zasady pod względem wykorzystania nowych technologii sądy odstają od otaczającej, coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości.